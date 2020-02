Dan toch één positief effect: vliegtuigen sneller dan ooit van VS naar Europa met dank aan storm Ciara TT

09 februari 2020

11u23

Bron: Radio 1 16 Weernieuws Reizigers die vandaag vanuit e VS met het vliegtuig terugkeren naar Europa en zich toch wat zorgen maken over storm Ciara die onze kant uit waait, is er mogelijk net goed nieuws in plaats van slecht: ze hoeven door de sterke rugwind namelijk minder lang in het vliegtuig te zitten. Piloten kunnen dit weekend tot een uur lang tijdswinst boeken.

Vooral tijdens het laatste deel van een transatlantische vlucht tussen de VS en Europa, ruwweg vanaf Ierland, valt er dankzij snelheden tot 1.000 km/u extra winst te boeken, die zelfs tot een uur minder lang vliegen kan oplopen. Dat zei luchtvaartexpert Luk De Wilde vanmorgen op Radio 1.

Tussen New York en Londen Heathrow is er zelfs een nieuw record gevestigd met een vlucht die minder dan vijf uur duurde, meer dan een uur minder dan normaal. In de omgekeerde richting doen vluchten er dan weer net langer over dan normaal (en sowieso duurt een terugvlucht Londen-New York langer dan omgekeerd door de straalstroom).

Op Twitter zegt Nederlands weerman Robert De Vries dat een KLM-vlucht tussen New York en Amsterdam gisteren al een fenomenale grondsnelheid van 1.317 km/u kon bereiken boven het Canadese Newfoundland. "De Boeing 747 vloog in de extreem sterke straalstroom van 418 km/u”, zegt hij. Dat betekent dan ook niet dat het vliegtuig door de geluidsbarrière is gegaan. De grondsnelheid is namelijk enkel de snelheid van het vliegtuig tegenover het aardoppervlak, en niet de luchtsnelheid. Ook het geluid beweegt zich sneller voort door de extreme straalstroom.

De hoge windsnelheden willen overigens niet zeggen dat reizigers meer schrik moeten hebben voor turbulentie. "Dat staat daar volledig los van”, zegt De Wilde.

Op Brussels Airport zijn vandaag wel tientallen vluchten geschrapt, maar zeker niet alle. De luchthaven kan door zijn drie start- en landingsbanen namelijk relatief gemakkelijk wisselen, afhankelijk van de windrichting, zodat er geen vliegtuigen dwars tegen de wind hoeven op te stijgen of te landen.

BREAKING: Afgelopen nacht vloog @KLM -vlucht 644 met een grondsnelheid van 1317 km/u, sneller dan het geluid boven Newfoundland. De boeing 747 vloog in de extreem sterke straalstroom van 418 km/u! Foto's en info van @MatthewCappucci. #heavy @Schiphol pic.twitter.com/wdkz59h302 RobertDeVries.net(@ weermanrobert) link