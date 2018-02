Daklozen verwarmen 'iglo' met eigen lichaamswarmte LB

Bron: AFP 1 Weernieuws De jonge Franse ingenieur Geoffroy de Reynal (26) heeft een 'isothermische iglo' ontwikkeld nadat hij had vernomen dat voor de helft van de Franse daklozen die een slaapplek aanvragen er geen plaats is in de georganiseerde winteropvang. De prototypes worden in Bordeaux en Parijs getest, de daklozen die in zo'n 'iglo' sliepen zijn alvast tevreden.

Met de eigen lichaamswarmte wordt het in de 'iglo' 15 graden warmer dan de buitentemperatuur, koppels bereiken een binnentemperatuur die 20 graden hoger ligt dan de buitentemperatuur. Het bouwsel meet op de grond 2 bij 1,20 meter, heeft een halfronde overkapping en is gemaakt van aluminium en isolatieschuim.

De tien eerste exemplaren worden sinds december in Bordeaux getest. Dakloze Bebel is overtuigd: "Het is beter dan een tent, je ligt er warm en beschut in. Er is wel een beetje tocht". Momenteel worden tien exemplaren in Parijs getest, tijdens de huidige koudegolf.

Na de 'Orig-Ami'-tenten van karton, die enkele maanden geleden in Brussel werden gelanceerd, is er dus nu een nieuw alternatief voor dak- en thuislozen.

