Dagrecord sneuvelt: vandaag is de warmste 15e februari Redactie

15 februari 2019

15u01

Bron: VTM NIEUWS 0 Weernieuws Hoewel het nog maar februari is, lijkt de lente al begonnen. In Ukkel werd vanmiddag 17,9 graden gemeten, een nieuw dagrecord. Dat meldt VTM-weerman David Dehenauw. Het vorige dagrecord dateert uit 1998, toen het 17,2 graden was.

Nu 17,9 graden in Ukkel, nieuw dagrecord (vorige 17,2 uit 1998). Eindresultaat later bekend David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder, maar het wordt wel weer fris met minima tussen -1 en 4 graden.

Zonnig weekend

Ook morgen krijgen we rustig en zonnig weer, met vanaf het westen wel wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in de Kempen.

Zaterdagnacht komen er meer hoge wolkenvelden. Over het uiterste zuiden blijven de opklaringen breder. Op het einde van de nacht worden de opklaringen opnieuw breder vanaf de Franse grens. De minima schommelen van -2 tot +4 graden.

Zondag blijft het zeer zacht en zonnig met enkele hoge wolkenvelden. De maxima halen 11 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in de Kempen bij een matige zuidenwind. Maandag is ook vrij zonnig. Over het westen kunnen er wat meer wolken verschijnen. De maxima schommelen in de meeste streken rond 13 of 14 graden bij een overwegend matig zuidenwind.

Dinsdag kans op buien

Dinsdag krijgen we meer wolken en is er kans op enkele buien. Het wordt wat minder zacht met maxima rond 10 graden in het centrum van het land.

Woensdag verwacht het KMI wolken en enkele opklaringen. De kans op neerslag is klein, bij maxima rond 10 graden

Voor velen is het vandaag het ideale weer om een terrasje te doen en het weekend zonnig in te zetten.