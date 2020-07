Dag start nat en winderig, maar stilaan wordt het droger KVDS

05 juli 2020

07u23

Bron: Belga 0 Weernieuws Na een zwaarbewolkte en winderige start van de dag met lichte regen of motregen, wordt het zondag in de loop van de namiddag droger vanaf de kust met opklaringen. Ook de nieuwe week start veeleer droog, maar vanaf woensdag of donderdag zou de kans op regen weer toenemen. Dat meldt het KMI.

De maxima schommelen op zondag van 18 graden aan zee tot 23 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot soms krachtig uit het zuidwesten. De wind kan tot 65 kilometer per uur aanwakkeren.

Lokale bui

Zondagavond is het in de Ardennen nog zwaarbewolkt met perioden van regen, elders is het droog met opklaringen en wolken. 's Nachts krijgen we een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden en blijft het droog; in de Ardennen is het vaak nog bewolkt. Op het einde van de nacht vergroot de kans op een lokale bui over het noordwesten en het westen. De minima liggen tussen 7 à 8 graden in de Ardennen en 14 graden aan zee.

Maandag zijn er eerst op de meeste plaatsen opklaringen, maar ten zuiden van Samber en Maas is er meer bewolking. In de loop van de dag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. Het wordt koeler met maxima van 15 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in Vlaanderen.

Dinsdag krijgen we eerst brede opklaringen. Overdag is het deels bewolkt met een kleine kans op een bui, vooral dan in het noorden van het land. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Ardennen en 20 graden in het centrum.

Woensdag wordt eerst nog droog weer verwacht met opklaringen. In de loop van de dag zou de bewolking toenemen en de kans op neerslag verhogen vanaf het noordwesten.

Donderdag zou het zwaarbewolkt zijn met regen of buien.