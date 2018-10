Dag begint zwaarbewolkt, maar opklaringen volgen HA

18 oktober 2018

07u02

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met hier en daar nevel of mist en aan zee mogelijk een spatje regen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt, maar vooral in Laag- en Midden- België kan de bewolking bij momenten hardnekkig zijn.

In de meeste streken noteren we maxima tussen 15 en 18 graden. In het uiterste zuiden kan het kwik nog klimmen tot 20 graden, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht klaart het grotendeels op, maar wordt het later nevelig. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen er zich ook mist en laaghangende bewolking vormen. De minima liggen tussen lokaal 4 graden in de Ardennen tot rond 10 graden vlak aan zee.

Morgen wordt een droge en rustige dag. 's Ochtends kan er plaatselijk ochtendgrijs voorkomen. In de loop van de dag wisselen soms brede opklaringen af met wolkenvelden. We halen 15 tot 18 graden.

Komend weekend zorgt de nabijheid van een hogedrukgebied voor rustig, droog en vrij zonnig weer. 's Ochtends is het fris met minima in het centrum rond 5 of 6 graden. Overdag halen we dan zo'n 16 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Vanaf maandag neemt de kans op wat regen toe, maar de hoeveelheden zouden beperkt blijven. De maxima zouden rond 14 graden komen te liggen.