Dag begint zwaarbewolkt en nat, maar namiddag brengt opklaringen en droogte

28 september 2018

06u44

Bron: Belga 2 Weernieuws Er trekt vrijdag een verzwakte storing verder over ons land. Dat levert wisselend- tot zwaarbewolkt weer op, met soms een beetje regen of een bui. Het KMI verwacht wel dat het in de loop van de namiddag droog wordt met opklaringen vanaf het noorden.

Het is frisser dan de voorbije dagen: de maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen, 15 of 16 graden in het centrum en 17 graden in Belgisch Lotharingen.

In de avond en volgende nacht komen er stilaan brede opklaringen. Het blijft droog. Aan de kust kunnen er zich evenwel lage wolkenvelden vormen. De minima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind waait eerst matig uit het noordnoordoosten en wordt nadien zwak uit oostelijke richtingen.

Weekend

Het weekend begint met droog en vrij zonnig weer, al zijn er langs de Nederlandse grens wel wat meer wolkenvelden mogelijk. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 graden in het centrum.

Zondag is het eerst droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en wordt het zwaarbewolkt in een groot deel van het land. Mogelijk kan er in de avond wat lichte regen vallen in het noorden.

