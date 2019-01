Dag begint zonnig, maar tegen de middag opnieuw zwaarbewolkt met lichte regen HA

10 januari 2019

07u04

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint vandaag meestal met brede opklaringen. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking echter toe vanuit het westen en wordt het overal overwegend zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag komt er geleidelijk lichte regen of motregen aan de kust en in het uiterste westen van het land.

De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen, rond 3 graden in het centrum van het land en tot 6 graden aan de kust. De wind is zwak tot soms matig en komt uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

Vanavond en vannacht trekt een storing van west naar oost door het land. In het westen en centrum valt er lichte regen of motregen. In Midden-België kan er plaatselijk en tijdelijk wat smeltende sneeuw vallen. In Hoog-België valt er sneeuw en kan een sneeuwlaagje gevormd worden.

De minima worden vanavond bereikt en liggen tussen -3 graden in de Hoge Ardennen en +5 graden aan zee. De wind is nog meestal zwak en variabel, maar neemt later toe tot matig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Morgen blijft het zwaarbewolkt met van tijd tot tijd wat lichte regen of enkele buien. In Hoog-België kan de neerslag eerst nog vallen onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw alvorens over te gaan naar regen. In het Ardens reliëf kan de lage bewolking zorgen voor slechte zichtbaarheid. De maxima liggen tussen 2 graden in het uiterste oosten en 8 graden aan zee. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Komend weekend is het zwaarbewolkt en vrij winderig met vaak buiige intermezzo's. De maxima liggen zaterdag tussen 2 en 8 graden en zondag iets hoger, tussen 5 en 10 graden.

Zon en wolken, toenemende bewolking uit het NW met deze namiddag wat regen in het W en vanavond ook meer landinwaarts, kans op enkele rijmplekken vanochtend, 0-7 graden, 1-2 Bft var, aan zee 2-3 NW David Dehenauw(@ DDehenauw) link