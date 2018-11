Dag begint droog, daarna zwaarbewolkt en regen (maar veel zon op komst in het weekend) TTR

01 november 2018

06u34

Bron: Belga 4 Weernieuws Allerheiligen start met lokale opklaringen, maar geleidelijk wordt het in de meeste streken zwaarbewolkt. In de namiddag verwacht het KMI lichte regen of motregen over de oostelijke landshelft. Een andere storing met lichte regen bereikt het westen op het einde van de namiddag. De maxima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 13 of 14 graden over het westen en het centrum.

's Avonds en in de nacht wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen en later enkele buien. Op het einde van de nacht blijft het overwegend droog over het westen met opklaringen. De minima schommelen tussen 3 en 8 graden. De wind waait meestal matig uit zuidwest en wordt later soms zwak. Aan zee is de westnoordwestenwind eerst vrij krachtig en daarna matig.



Morgen is het aanvankelijk wisselend tot lokaal zwaarbewolkt met hier en daar nog een bui. In de loop van de dag wordt het overal droog en wisselen wolken af met brede opklaringen. We krijgen maxima van 7 tot 11 graden en de wind waait zwak tot soms matig uit west, ruimend naar noordwest.

Zaterdag en zondag krijgen we rustig weer met veel zon en vooral hoge bewolking. Zaterdag liggen de maxima rond 10-11 graden in het centrum. Zondag wordt het iets zachter, met temperaturen rond 13 graden. De nachten zijn wel koud, met vooral zaterdagochtend op veel plaatsen temperaturen rond het vriespunt. De wind waait meestal zwak uit zuidelijke richtingen.

