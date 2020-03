Daar komen de maartse buien... kv

01 maart 2020

06u14

Bron: Belga 6 HET WEER Deze voormiddag is het wisselend bewolkt met hier en daar nog enkele buien. Op de Ardense hoogten is een winterse bui niet uitgesloten. Na de middag neemt de bewolking toe en trekt een actieve regenzone ons land binnen vanaf de Franse grens. Vooral in het zuiden en het centrum van het land valt er regen. Op sommige plaatsen kan er 10 tot 20 liter per vierkante meter vallen.

Vanavond trekt deze regenzone verder naar het oosten van het land met kans op sneeuw op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig. In het noorden van het land kan de wind tijdelijk zwak en veranderlijk worden, zegt het KMI.

Volgende nacht verlaat de regenzone ons land oostwaarts met sneeuw op de Ardense hoogten. Het wordt tijdelijk droger met opklaringen. Op het einde van de nacht bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf de Franse grens met opnieuw kans op sneeuw op de Ardense hoogten. Het koelt af naar 0 graden op de Ardense toppen en 2 of 3 graden in de meeste streken. De wind waait meestal matig uit west tot zuidwest, later krimpend naar het zuiden.

Maandag is het eerst meestal zwaarbewolkt met soms regen of smeltende sneeuw, en in de Ardennen lokale sneeuw. In de loop van de dag wordt het weerbeeld vanaf het westen wisselvalliger met buien, maar soms ook opklaringen. Tijdens de buien is er kans op korrelhagel en een donderslag. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden over het centrum en het westen. Er waait een matige of plaatselijk af en toe een vrij krachtige zuidenwind, die later ruimt naar het zuidwesten. Aan zee ruimt de wind verder naar het noordwesten.

Dinsdag verwachten we nog enkele buien, die in de Ardennen soms een winters karakter krijgen. Er zijn echter ook langere droge perioden met tijdelijke opklaringen. De maxima schommelen nog steeds tussen 3 en 8 graden, wat ongeveer normaal is voor deze tijd van het jaar. De zuidwestenwind waait matig.

