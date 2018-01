Daar is de zon even, volgende week in de Ardennen tot 40 cm sneeuw jv

06u42

Bron: belga 1 © Bart Leye In de Ardennen kan er tot 40 cm sneeuw vallen volgende week. Weernieuws Vandaag krijgen we vrij rustig en droog weer met op de meeste plaatsen mooie zonnige perioden. Dat bericht het KMI. Maar in het westen en langs de zuidflank van de Ardennen kunnen er in de loop van de dag nog lage wolkenvelden verschijnen. Op de Ardense hoogten wordt vanaf dinsdag sneeuw verwacht, die tegen zaterdag tot 40 cm kan oplopen, voorspelt de Franstalige weerman Luc Trullemans.

Het wordt maximaal 2 of 3 graden op de Ardense hoogten, 4 of 5 graden aan zee en 6 of 7 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal zwak tot af en toe matig uit oostelijke richtingen, in de loop van de dag ruimend naar zuidoost en oost.

Vanavond en vannacht zijn er aanvankelijk nog brede opklaringen in het centrum en het oosten van het land. Ten zuiden van Samber en Maas kan er aanvriezende mist ontstaan. Vanaf het westen wordt het echter stilaan zwaarbewolkt tot betrokken. In het oosten vriest het nog tussen 0 en -3 graden. Elders liggen de minima tussen 1 en 3 graden.

Morgen trekt het hogedrukgebied boven Rusland weg naar het oosten en komen we opnieuw onder de invloed van een Atlantische depressie. Het is overwegend zwaarbewolkt met in de Ardennen 's ochtends lage wolken of mist. In de voormiddag blijft het op een spatje na droog. Een regenzone trekt nog voor de de middag het land binnen vanaf de kust en schuift in de loop van de namiddag landinwaarts. Op de Ardense hoogten is er dan kans op wat smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind waait eerst matig uit zuid tot zuidwest, maar wordt later krachtig met rukwinden tussen 70 en 90 km/u.

Weerman Luc Trullemans voorspelt vanaf dinsdag sneeuwbuien in de Ardennen. Die kans stijgt door de toenemende koude op grotere hoogte. Volgens Trullemans kan er woensdag al een pak van 5 tot 15 cm kunnen liggen, dat tegen zaterdag een sneeuwtapijt van 40 cm kan worden.