Daar is de zon! Bakken en braden in temperaturen tot 23 graden jv

05 mei 2018

07u32

Bron: belga 338 Weernieuws Het wordt vandaag volop zon met maxima tot 23 graden in de Kempen. Ook de volgende dagen wordt het zomers warm, met temperaturen in de buurt van 25 graden, voorspelt het KMI.

Het wordt erg zonnig vandaag. De maxima gaan in stijgende lijn en liggen tussen 16 graden aan zee, 20 of 21 graden in het centrum en plaatselijk 22 of 23 graden in de Kempen. De noordoostenwind waait matig. Vanacht krijgen we een heldere sterrenhemel. De temperatuur daalt tot rond 10 graden.

Morgen verwacht het KMI opnieuw een stralende en warme dag met maxima tussen 20 graden aan zee en tussen 23 en 26 graden in het binnenland. Die waarden liggen zo'n 6 graden boven het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In de Ardennen stijgt het kwik tot tussen 20 en 24 graden. Aan de kust steekt een matige zeebries uit noordnoordoost op, waardoor het kwik stagneert rond 20 graden.

Ook maandag wordt een zonnige dag, met temperaturen die op vele plaatsen stijgen tot 25 à 26 graden. Aan de kust en in de Ardennen liggen de maxima rond 20 graden. De wind waait meestal zwak uit oost tot noordoost.

Dinsdag verwachten we nog steeds weinig veranderingen op de weerkaarten en krijgen we opnieuw een overwegend zonnige dag. De kans op een (onweers-)bui is niet onbestaande, maar voorlopig zeer beperkt. Maxima tussen 20 en 26 graden, bij een zwakke oostenwind.

Woensdag zullen de stapelwolken talrijker zijn en stijgt daarmee ook de kans op een bui of een onweer. De maxima liggen nog steeds rond 26 graden, bij een zwakke en variabele wind die zich gaandeweg oriënteert naar het westen.

Donderdag zorgt de passage van een koufront s' ochtends voor wat regen. De achterliggende, maritieme lucht bevat veel vocht en bezorgt ons donderdagnamiddag en vrijdag een wisselend bewolkt, maar meestal droog weertype. Het wordt gevoelig frisser, met maxima rond 16 of 18 graden in het centrum van het land.

Volgend weekend lijkt een storing te zullen zorgen voor wisselvallig weer, met soms regen of buien. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Meer over KMI

weer

Kempen

Ardennen