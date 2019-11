Daar is de winter: tot tien centimeter sneeuw in Hoge Venen SPS/SVM

18 november 2019

15u26 1816 Weernieuws Het sneeuwt op dit moment fors in de Ardennen. Vooral in de Hoge Venen kan de sneeuw accumuleren tot een stevig sneeuwdek. Op bepaalde plaatsen boven 500 meter wordt een sneeuwlaag gerapporteerd van 8 tot 10 centimeter. “Komende uren en in eerste instantie ook vanavond gaat in deze regio nog meer sneeuw vallen. Dat hebben we te danken aan een ‘indraaiende’ neerslagzone over het oosten van ons land”, aldus weerexpert Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Sinds gisteravond is de regen in de hoger gelegen gebieden van ons land getransformeerd in sneeuw. Vooral boven 400 meter hoogte blijft de sneeuw op meerdere plaatsen liggen. Onder de 400 meter gaat het vaak om een mengelmoes van regen en smeltende sneeuw. De allerlaatste metingen op Signal de Botrange geven nu een sneeuwlaag van tien centimeter aan. En de sneeuwintensiteit neemt nog toe. Liefhebbers kunnen de sneeuwzone op de voet volgen via deze sneeuwradar.

“Om te kunnen genieten van sneeuwpret is het belangrijk dat u vanmiddag de hoogste plekjes van de Ardennen opzoekt. De Hoge Venen en alle regio’s boven 500 meter hoogte in het zuidoosten van ons land zijn op dit moment gehuld in een winters kleedje”, aldus Roose.

Wie hoopt op nog meer sneeuw moeten we helaas teleurstellen. Weermodellen berekenen een geleidelijk zachter scenario met komende dagen opnieuw temperaturen tot 10 graden. “Morgen- en woensdagochtend is het wel opletten geblazen voor lokale rijm- en ijsplekken doordat het kwik aan de grond richting het vriespunt duikt. In combinatie met de neerslag van afgelopen dagen kan dat gevaarlijke toestanden veroorzaken.”