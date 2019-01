Daar is de winter: het is buiten nu écht koud (en dat gaat nog even zo blijven) mvdb

19 januari 2019

12u08

Bron: Belga - AD.nl 0 Weernieuws Met nachtvorst en een waarschuwing voor gladde wegen lijkt het duidelijk: de winter komt piepen. Volgens de weersverwachtingen van het KMI tot 1 februari blijft het de komende dagen winters koud met nachtelijke temperaturen tot - 11°C in de Ardennen . Overdag flirt het kwik met het vriespunt. Op dinsdag is sneeuw mogelijk, maar verder verwacht het KMI niet veel neerslag. In een later deel van de week wordt het mogelijk iets minder koud.

Vanavond en vannacht dalen de minima van 0 tot -5°C of in de Ardennen lager. Zondag begint met veel bewolking bij de Franse grens, waaruit nog wat vlokjes sneeuw kunnen dwarrelen, maar later wordt het overal zonnig. De maxima liggen tussen -1 et +2 graden in de Ardennen en tussen +2 en +4 graden in Vlaanderen. In de nacht naar maandag wordt het helder met hier en daar vorming van nevel. Het gaat overal stevig vriezen met minima van -7 tot -11 graden in de Ardennen en van -4 tot -7 graden elders.

Maandagochtend vriest het overal stevig en is het nevelig. Overdag is het bijna windstil, vaak zonnig en droog. Het KMI verwacht dan maxima van -1 graad in de Hoge Ardennen tot 4 graden aan zee. Dinsdag trekt een storing met (lichte) sneeuw vanaf het noordwesten door ons land. In de loop van de dag wordt het overwegend droog over het westen en later ook in het centrum. De maxima liggen tussen -3 graden in de Ardennen, rond het vriespunt in het centrum en +3 graden aan zee. Woensdagochtend is er kans op aanvriezende mist. Daarna kans op enkele lokale buien van smeltende sneeuw of sneeuw.

Deskundigen van het Nederlandse Weerplaza verwachten dat de koude periode bij onze Noorderburen lang zal aanhouden. De schaatskoorts kan van start. Al tempert weerman Wilfred Janssen de verwachtingen: eind januari is de ijsdikte wellicht aangegroeid tot 6 à 8 centimeter, nog te weinig voor toertochten op plassen en grotere wateren.

58 euro boete

Automobilisten die het komende dagen vertikken om de autoruiten voor vertrek ijsvrij te maken, riskeren een boete van 58 euro. Volgens het verkeersreglement moeten zowel de voor- als de achterruit, alle zijruiten en alle spiegels vrij zijn van sneeuw en ijs. Wie de 58 euro boete (onmiddellijke inning) niet betaalt en voor de politierechter wordt gedagvaard, kan het zelfs 1.375 euro kosten.

Het meest effectieve trucje om je ruiten ijsvrij te houden is simpel: steek een stuk karton voor je voor- en achterruit. Zorg er wel voor dat het scherm tussen het glas en de ruitenwissers zit, want anders vriezen die vast.

Meer over Ardennen

weer

KMI