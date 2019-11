Daar is de winter al: Hoge Venen ontwaken onder pak sneeuw SPS

18 november 2019

10u43 566 Weernieuws De eerste echte sneeuwvlokken van het seizoen zijn in ons land gevallen. De Hoge Venen ontwaakten vanochtend onder een mooie en dikke laag sneeuw. En ook vandaag blijft het sneeuwen. Boven de 500 meter wordt 15 tot 20 centimeter, en plaatselijk zelfs meer, sneeuw verwacht. De skipistes in de streek blijven voorlopig wel gesloten.

Heel mooi allemaal, maar die sneeuw brengt ook verkeersproblemen met zich mee. Ten zuiden van Samber en Maas valt boven de 400 meter sneeuw die in de namiddag kan overgaan in smeltende sneeuw. Het verkeer kan hierdoor ernstig verstoord worden. In Luik geldt daarom ook nog code oranje voor gladheid: boven de 500 m wordt daar 15 tot 20 cm, en plaatselijk meer, sneeuw verwacht.

In de provincies Namen en Luxemburg geldt eveneens code geel voor gladheid. Op lagere hoogten wordt immers natte sneeuw overgaand in regen verwacht.