Daar is de hitte: we zijn vertrokken voor drie dagen 30 graden en meer TT

24 juni 2020

06u38

Bron: Belga 20 Weernieuws We krijgen vandaag een warme en zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Venen en 30 of 31 graden in het centrum. De oostenwind wordt al gauw matig. Aan de kust kan er in de namiddag een zeebries opsteken, zegt het KMI. Dat waarschuwt nog tot zondag met code geel voor de hitte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag beleven we op meerdere plaatsen een tropische zomerdag. Vanuit het zuiden van Europa wordt warme tot subtropische lucht naar ons land aangevoerd. Deze tropische temperaturen gaan gepaard met een hoge UV-Index. “Het is belangrijk om met dit weertype voldoende water te drinken en beschermende kledij te voorzien”, waarschuwt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Vanavond en vannacht is het vrijwel helder. De temperaturen dalen naar waarden tussen 10 graden in sommige Ardense valleien en 16 tot 17 graden in de grote steden bij een zwakke tot matige oostenwind.

Morgen blijft het droog, warm en zonnig. In de loop van de dag is er in het oosten van het land kans op enkele stapelwolken. De maxima schommelen tussen 25 en 29 graden in de Ardennen en aan zee, en rond 30 of 31 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost. Aan de kust krimpt de wind in de loop van de namiddag naar oost tot noordoost.

Vrijdag blijft nog zonnig met soms enkele stapelwolken, maar het wordt nog wat warmer. De maxima liggen tussen 26 en 28 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 30 en 32 graden elders. De wind waait zwak of soms matig uit het zuidoosten of uit veranderlijke richtingen. Aan zee steekt er in de namiddag opnieuw een noordoostelijke bries op. Op het eind van de dag en in de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op onweersbuien.

Zaterdag trekt een regen- of buienzone over het land. In de loop van de voormiddag is er nog kans op onweersbuien over het oosten van het land. We verliezen enkele graden en de maxima komen uit op 25 tot 28 graden in het centrum. De wind is meestal matig en draait naar het westen tot zuidwesten.

Zondag wordt het wisselvallig met soms wat regen of een bui. Het wordt minder warm dan de voorgaande dagen. Het kwik komt uit op waarden tussen 20 en 24 graden bij een matige westen- tot zuidwestenwind.

Of we ook echt een meteorologische hittegolf bereiken, weten we zaterdag. Het moet in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden worden, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt. Gisteren werd er alvast 26,7 graden opgetekend in Ukkel. “Op dit moment houden alle weermodellen voet bij stuk voor een tropisch scenario in de eerstvolgende dagen. Niet alleen vandaag bereiken we op meerdere plaatsen de tropische grens van 30°C, ook op donderdag en vrijdag komt de grens steeds in zicht. Hiermee blijft de kans bestaan op een regionale tot mogelijk nationale hittegolf”, aldus Nicolas Roose.

Lees ook: Hittegolf op komst: zo houdt u het hoofd en het huis koel