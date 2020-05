Cycloon raast door India en Bangladesh: twee miljoen mensen geëvacueerd, minstens acht doden HR

20 mei 2020

22u52

Bron: Belga 0 Weernieuws De passage van cycloon Amphan over de Golf van Bengalen heeft al zeker acht mensenlevens geëist in India en Bangladesh. Ruim 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd voor deze cycloon, een van de krachtigste van de afgelopen jaren. Amphan liet al een spoor van vernieling na.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Amphan kwam woensdagnamiddag aan land in de Indiase deelstaat West-Bengalen, met windsnelheden tot 185 km/uur. De hoofdstad van die deelstaat, Calcutta, kreeg regenbuien en windstoten tot 120 km/uur te verwerken. Op tv-beelden was te zien hoe geparkeerde wagens op elkaar waaiden en huizen overstroomden, in een stad die 15 miljoen inwoners telt. De storm is de krachtigste die in de Golf van Bengalen ontstaan is sinds 1999.

Bangladesh heeft anderhalf miljoen mensen geëvacueerd in de laaggelegen kustgebieden. In de Indiase deelstaat West-Bengalen zijn meer dan 300.000 mensen in veiligheid gebracht. De evacuaties worden bemoeilijkt door de coronapandemie. De verhuis van bevolkingen dreigt de verspreiding van het virus in de hand te werken. Zowel in Bangladesh als in India zijn sinds einde maart lockdowns in voege.

Er wordt gevreesd dat een vluchtelingenkamp van Rohingya in Bangladesh, met meer dan 1 miljoen bewoners, ook getroffen zou kunnen worden.

In 1999 kwamen in Odisha 10.000 mensen om het leven door een cycloon.