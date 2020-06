Cycloon Nisarga waait aan land in India, Mumbai lijkt gespaard te blijven JOBR

03 juni 2020

16u54

Mumbai lijkt gespaard te blijven van cycloon Nisarga, de eerste grote tropische storm in 70 jaar die de economische hoofdstad van India riskeerde te treffen.

De cycloon ging woensdagmiddag aan land aan de westkust van India, ter hoogte van de badstad Alibag, op zowat 100 kilometer ten zuiden van Mumbai. De storm zorgde voor windsnelheden van 120 kilometer per uur en hevige regen, maar zal tegen de avond het grootste deel van haar kracht verliezen, melden meteorologen.

In Mumbai heeft het uiteindelijk vooral hard geregend en door de wind sneuvelden enkele bomen, maar voor de rest is er weinig schade gemeld. In Alibag was er wel veel schade, en volgens de lokale media viel er minstens één dode. In de staten Maharashtra, waarvan Mumbai de hoofdstad is, en de naburige staat Gujarat werden preventief 100.000 mensen geëvacueerd.

Mumbai-- High Speed of Wind due to Cyclone Nisarga in Kharghar Navi Mumbai. Our Correspondent Divyendu Verma captures these visuals. There is gusting rains too.#NisargaCyclone pic.twitter.com/24eZdhJy6i Indjournals News(@ IndjournalsN) link

Gezondheidssysteem

Mumbai heeft al flink te lijden onder de coronacrisis met 55.000 besmettingen en meer dan 1.700 doden. De autoriteiten vreesden dan ook dat het gezondheidssysteem verder onder druk komt te staan als er gewonden vallen door de cycloon.

Cycloon Nisarga ontstond twee weken na cycloon Amphan, die in het oosten van India en in Bangladesh een honderdtal doden veroorzaakte, en voor veel materiële schade zorgde. In Mumbai komen cyclonen maar heel zelden voor. De vorige zware storm dateert van 1948. Toen kwamen twaalf mensen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond.

Cyclone Nisarga will start to cross the Maharashtra Coast south of Alibag around 10.30 am to 11.30 am. Crossing / landfall is 2-3 hours process. While crossing sustained wind speeds will be around 90-100 km/hr while gusts will be close to 110-120 km/hr. pic.twitter.com/IxZdGfr3iu TamilNadu Weatherman(@ praddy06) link

