Code rood blijft van kracht in Limburgse natuurgebieden LH

23 april 2020

19u56

Bron: Belga 0 Weernieuws De brandfase code rood blijft van kracht in de Limburgse bossen en natuurgebieden, laat waarnemend gouverneur Michel Carlier weten. Door de aanhoudende droogte wordt de toegang tot brandgevoelige gebieden in de provincie afgeraden.

In de natuurgebieden in de provincies Limburg en Antwerpen is maandag de brandfase van oranje naar rood opgetrokken, wat inhoudt dat er extreem hoog brandgevaar is. "Dat wil zeggen dat je de bossen en natuurgebieden niet binnen mag. De gebieden worden niet afgesloten, maar het wordt wel afgeraden", zegt waarnemend Limburgs gouverneur Michel Carlier.

Daarnaast zijn er enkele voorzorgsmaatregelen genomen. "De hulpverleningsdiensten en brandwondencentra staan paraat. Het Agentschap voor Natuur en Bos bemant ook de brandtorens, waarbij de toegang tot de natuurgebieden wordt verboden", legt Carlier uit. "Het is al belangrijk dat de wind is afgenomen, maar het is cruciaal dat het opnieuw gaat regenen.”