Code oranje voor onweer in heel het land, blikseminslag veroorzaakt zware brand in Ichtegem KMI waarschuwt voor veel neerslag, rukwinden en hagel HAA

27 juli 2019

11u00

Bron: Belga, KMI, Twitter 226 Weernieuws Het KMI heeft code oranje voor onweer afgekondigd in heel het land. Er worden vandaag en volgende nacht onweders verwacht die lokaal hevig kunnen zijn. Voor niet-dringende brandweerinterventies is het noodnummer 1722 geactiveerd. In Ichtegem heeft een onweder vanochtend al lelijk huisgehouden. Een blikseminslag veroorzaakte een woningbrand; de bewoners konden tijdig ontkomen.

Het noodweer komt vanaf de Franse grens ons land binnen. Vanochtend trokken onweders al over West-Vlaanderen. In Ichtegem sloeg de bliksem in op een woning op een boerderij, waarna er vrijwel onmiddellijk een zware brand ontstond. De dochter des huizes liep brandwonden op en werd door de moeder naar het ziekenhuis gebracht.

Deze namiddag en vanavond is er overal kans op onweer. Vooral in het oosten van het land kan het onweer hevig losbarsten met veel neerslag op korte tijd, hagel en in iets mindere mate felle windstoten. Plaatselijk kan er meer dan 50 liter regen per vierkante meter vallen.

Ook volgende nacht blijft een actieve storing over ons land slepen met nog steeds kans op onweer. Lokaal kan er dan opnieuw veel neerslag vallen.

Het KMI heeft vanaf vanmiddag tot zondagochtend code oranje afgekondigd in Vlaanderen. Sinds vanmorgen was dat alarm al van kracht in Wallonië. De FOD Binnenlandse Zaken heeft voor niet-dringende brandweerinterventies het noodnummer 1722 geactiveerd.

Ook morgen is er plaatselijk nog onweer mogelijk. We krijgen ook perioden van soms intense regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het stilaan droger vanaf het westen, maar de bewolking blijft domineren. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. De wind is meestal matig en aan zee vrij krachtig uit west.

Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de voormiddag kan er nog plaatselijk wat regen of een bui vallen, nadien wordt het overal droog. De maxima schommelen tussen 21 en 25 graden. Dinsdag begint de dag met brede opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen, later gevolgd door perioden met regen of buien. Plaatselijk is ook onweer mogelijk. De maxima komen uit tussen 22 en 27 graden.

Woensdag blijft het wisselvallig met kans op enkele buien, mogelijk nog met onweer. De maxima liggen dan tussen 19 en 23 graden.

Wisselend tot zwaarbewolkt met verspreide regen- en onweersbuien, lokaal met veel neerslag en kans op hagel, windstoten, 19(Franse grens)-27(NO) graden, 1-3 Bft WNW David Dehenauw(@ DDehenauw) link

