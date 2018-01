Code oranje voor heel Vlaanderen: hevige rukwinden tot 110 km/u op komst, ook veel regen komende dagen ADV

06u25

Bron: belga 6 thinkstock Weernieuws Het KMI verwacht dat het tijdens de komende nacht stevig gaat waaien en geeft code oranje voor heel Vlaanderen. Eerder had het KMI code oranje uitgeroepen voor de kust en code geel voor de rest van het land.

In het binnenland neemt de windkracht toe tot windkracht 6, aan zee verwacht het KMI windkracht 7. Tijdens het tweede deel van de nacht kunnen de rukwinden oplopen tot 110 km/u en plaatselijk meer. Tegelijkertijd gaat het ook veel regenen en is er kans op een plaatselijk onweer.

Code oranje betekent dat er heel veel wind verwacht wordt met rukwinden die nog hoger liggen. "Dit zijn uitzonderlijk hoge windsnelheden en rukwinden, vooral boven land. Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen. Let dus goed op", zo waarschuwt het KMI.

Zonnige perioden

Deze voormiddag zijn er zonnige perioden in het grootste deel van het land. In het uiterste oosten is er deze ochtend nog tijdelijk veel bewolking en wat lichte neerslag. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en in de loop van de namiddag gaat het geleidelijk overal licht regenen.

In de Ardennen is er later winterse neerslag mogelijk. Op het einde van de namiddag liggen de temperaturen rond 2 graden in de Hoge Venen, rond 6 of 7 graden in het centrum en rond 8 graden aan zee. De wind waait matig uit west, krimpend naar het zuidzuidwest. In het zuidwesten en aan zee wakkert de wind op het einde van de dag aan naar vrij krachtig.

Na een drogere periode vanavond, gaat het komende nacht harder regenen, met op de meeste plaatsen opnieuw tussen 5 en 10 l/ m² regen. Na middernacht is een plaatselijk onweer niet uitgesloten. De minima liggen tussen 4 en 9 graden, maar in de loop van de nacht stijgen de temperaturen naar 11 of 12 graden in het centrum van het land.

Regen en wind

Morgenvoormiddag verlaat een regen- en buienzone het land richting Duitsland. Vanaf de kust wordt het dan licht wisselvallig met opklaringen en nog af en toe enkele plaatselijke buien. De maxima worden in de voormiddag bereikt en schommelen tussen 7 en 10 graden. Er staat een vrij krachtige tot krachtige en aan zee soms zeer krachtige wind uit westelijke richtingen met aanvankelijk nog rukwinden van 60 tot 90 km/u. In de namiddag wordt het stilaan rustiger.

Donderdagvoormiddag is het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Nabij de Franse grens kan er echter af en toe wat regen vallen. Na de middag neemt de bewolking toe en 's avonds trekt een nieuwe regenzone het land binnen vanuit het zuidwesten. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden. De wind waait meestal matig uit west tot zuidwest krimpend naar zuid. Vrijdag is het licht wisselvallig met opklaringen en kans op enkele plaatselijke buitjes. Later neemt de bewolking toe vanaf het zuiden. De maxima schommelen nog steeds tussen tussen 5 en 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Winterse buien op komt?

Vanaf zaterdag neemt de onzekerheid toe. Tijdens het weekend en begin volgende week zou tussen een depressie nabij de Alpen en een hogedrukgebied ten noordwesten van de Britse Eilanden vanuit noordoosten stilaan koudere lucht over onze streken aangevoerd worden.

Een storing verbonden aan die depressie zou aanvankelijk voor perioden met regen kunnen zorgen die echter stilaan overgaan in winterse neerslag. De kans op neerslag is daarbij het grootst in het zuidoosten van het land. De maxima in het centrum van het land zouden dalen van 5 graden op zaterdag naar 2 of 3 graden maandag. Vanaf zondag kan het in de Ardennen ook overdag licht vriezen.

