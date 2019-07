Code oranje voor alle bossen en natuurgebieden: groot gevaar voor brand EVH HAA

24 juli 2019

09u27

Bron: VTM NIEUWS, Belga 14 Weernieuws Het Agentschap Natuur en Bos heeft code oranje afgekondigd voor alle bossen en natuurgebieden in Vlaanderen.

Dat betekent dat er een hoog gevaar is op brand. Het is momenteel erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wat ook meespeelt is dat de weinige wind die er waait erg droog is, waardoor de natuur nog extra uitdroogt.

“Gebruik je gezond verstand”

“Wees voorzichtig”, zegt Filip Hubin van het agentschap. “Rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.” Hubin roept mensen op waakzaam te zijn en de brandweer te verwittigen als ze iets zien. “Zoek zeker de natuur nog op als je op zoek bent naar verkoeling, maar gebruik je gezond verstand.”



Tijdens code oranje zijn beheerders en brandweer extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

Code rood

Code oranje is het op één na hoogste niveau van brandgevaar in natuurgebieden. De natuurgebieden en bossen blijven gewoon toegankelijk. Bij code rood, het hoogste niveau van brandgevaar, worden de bossen en natuurgebieden afgesloten. Dat is nu nog niet het geval, maar de situatie wordt uur per uur opgevolgd, aldus nog Hubin.