Code oranje: Seine meer dan vier meter hoger dan normaal in Parijs

29 januari 2018

09u50

Bron: Belga, ANP 0 Weernieuws De Seine in Parijs heeft afgelopen nacht een piekniveau bereikt, op 5,84 meter - of meer dan vier meter hoger dan het normale waterpeil. Het hoge waterpeil veroorzaakt problemen voor het (trein)verkeer en er is een grote kans op overstromingen en stroomuitval. Vigicrues, de instantie die de waterstanden in Frankrijk meet, heeft vandaag code oranje afgegeven voor delen van Parijs.

Het water stond gisteren tot aan de dij van het beroemde standbeeld van de Zoeaaf (Zouave) aan de pont de l'Alma. Zeven stations aan een van de belangrijkste lijnen, de RER C, blijven gesloten in de Franse hoofdstad. De toeristische boten mogen de rivier niet meer op. Ook een deel van het Louvre-museum is dicht. In de grotere omgeving van Parijs zijn ongeveer 1.500 mensen geëvacueerd uit hun woningen.

Volgens het stadsbestuur kan het waterpeil van de Seine "erg traag" dalen. Mogelijk duurt het nog weken vooraleer de situatie opnieuw normaal is. Het gaat overigens niet alleen om wateroverlast door de Seine, maar ook door de rivieren de Marne en Yonne. In sommige delen van Parijs stijgt het waterpeil nog steeds en staan hele straten onder water. De overstromingen zijn het gevolg van een flinke hoeveelheid neerslag in januari. Het hoge peil is wel nog heel wat minder dan het historische record uit 1910, toen de Seine 8,62 meter hoog stond.