Code oranje: KMI waarschuwt voor zeer dichte mist Tegen de middag breekt de zon door, kwik stijgt tot 26 graden HAA

22 september 2020

06u26

Bron: Belga, KMI 16 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor zeer dichte mist deze ochtend en heeft code oranje afgekondigd. Tegen de middag zou de zon overal doorbreken. De maxima schommelen van 21 tot 26 graden. Tegen vanavond verschijnen er meer wolkenvelden en tegen het einde van de nacht valt mogelijk een eerste bui.



Vooral in het noordwesten en het centrum van het land kleurt de lucht deze ochtend grijs. Lokaal is er dichte mist die het zicht beperkt tot 50 meter.

Het KMI heeft in alle Vlaamse provincies - behalve in Limburg - code oranje voor mist afgekondigd. Dat betekent dat er dichte mist wordt verwacht met een zicht van minder dan 200 meter. De weerdienst raadt aan om traag te rijden en rekening te houden met een plotse vermindering van het zicht.

Tegen de middag zou de mist overal moeten opgelost zijn en wordt het zonnig. Het blijft warm met maxima van 21 graden aan de kust tot 26 graden in het binnenland. De wind waait overwegend zwak uit veranderlijke richtingen of uit west tot zuidwest.

Vanavond en vannacht nemen de wolkenvelden toe vanuit het zuidwesten. Lokaal kan er tegen het eind van de nacht al een bui vallen. De minima liggen tussen 5 en 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgen zijn er eerst nog brede opklaringen in het oosten van het land. Elders hangen er wolkenvelden, die geleidelijk verder naar het noordoosten trekken. Geleidelijk aan neemt de kans op buien toe vanuit het westen. De buien kunnen ook vergezeld zijn van een donderslag. De maxima bedragen tussen 19 graden in het westen en 24 graden in de Kempen.

Donderdag belooft wisselvallig met opklaringen, wolkenvelden en perioden met buien te worden. Het wordt koeler, met nog maxima tussen 15 en 19 graden en dat bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

Vrijdag lijkt een winderige en wisselvallige dag te worden met veel bewolking en regelmatig buien. De buien kunnen ook vergezeld zijn van onweer, vooral dan in het westen. Het wordt nog frisser met maxima tussen 11 en 15 graden.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en vallen er buien. Vooral aan zee is er daarbij kans op onweer. Het blijft vrij fris met maxima in het centrum rond 15 graden. De wind waait meestal vrij krachtig uit het noordwesten. Zondag is het wisselvallig met buien.

