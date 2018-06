Code oranje: KMI waarschuwt voor wateroverlast ten zuiden van Samber en Maas TTR

11 juni 2018

21u09

Bron: Belga 1 Weernieuws Het KMI waarschuwt de komende uren en morgen voor veel regen en een reële kans op wateroverlast ten zuiden van Samber en Maas. Voor de provincies Namen en Luxemburg geldt code oranje.

Een actieve storing beïnvloedt tot in de loop van morgen hoofdzakelijk het weer boven het zuidoosten van ons land. Vooral in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI veel regen, lokaal soms met onweer. Op verscheidene plaatsen kan er tussen vanmiddag en morgennamiddag 50 tot 60 liter per vierkante meter regen vallen. Plaatselijk kan het zelfs nog meer zijn. Aangezien er ook de voorbije dagen al dikwijls buien in deze streken gevallen zijn, is er een reële kans op wateroverlast.

Code oranje houdt in dat er verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan wateroverlast veroorzaken. Het KMI waarschuwt mensen op hun hoede te zijn en zich zo weinig mogelijk in het wegverkeer te begeven.

Voor Luik geldt de komende uren en een deel van dinsdag code geel, voor Henegouwen geldt code geel eveneens voor een deel van morgen.