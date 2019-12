Code geel voorbij: laatste buien verlaten rond de middag ons land Redactie

15 december 2019

09u13

Bron: NoodweerBenelux, Belga 146 Weernieuws Het KMI waarschuwde voor rukwinden tussen 3 en 9 uur. In alle provincies werd code geel afgeroepen. NoodweerBenelux sprak zelfs over windstoten die lokaal mogelijk tot 100 kilometer per uur konden oplopen. Maar dat gevaar is nu geweken. Na de middag wordt het droog en licht bewolkt.

“Weermodellen berekenen de meeste wind in de vroege ochtend en voormiddag voor een groot deel van de Benelux. Lokaal pieken de windstoten tot 90 kilometer per uur in het binnenland en 110 kilometer per uur over de uiterst westelijke regio’s van België en Nederland”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Volg de actuele windsnelheden boven België via dit kaartje.

Na het weekend nog meer wind en regen?

Zijn er dan al signalen op winterweer voor de Benelux? “Op dit moment is het zoeken naar positieve signalen die wijzen op winterweer voor de Lage Landen. De eerstvolgende 7 dagen behouden we een wisselvallig en vrij zacht weerbeeld. Of het dit jaar een witte kerst zal worden is moeilijk te zeggen. Op basis van de meest recente weermodellen is de kans erg klein geworden”, besluit Nicolas Roose.

Vannacht blijft het droog in de noordelijke helft van het land met brede opklaringen en later veel hoge wolkenvelden. In het zuiden blijft het zwaarbewolkt met later wat lichte regen. De lage wolken kunnen het zicht beperken in Hoog- België. Minima tussen 3 en 6 graden. Meestal matige wind uit zuidzuidwest.

Morgen bereikt een regenzone ons land vanuit Frankrijk maar deze is maar weinig actief. Later op de dag verschijnen er opklaringen bezuiden Samber en Maas. Maxima tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind.

Dinsdag wordt het erg zacht met enkele opklaringen, vooral dan in het oosten. ‘s Avonds en ‘s nachts trekt een zwakke regenzone door ons land vanaf de kust. Maxima tussen 10 en 14 graden bij een meestal matige zuidenwind, die ‘s nachts ruimt naar het westen.

Woensdag bepaalt frisse maritieme lucht ons weer, gunstig beïnvloed door een hogedrukgebied over Frankrijk. Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, blijft het meestal droog met wat zon.