Code geel voor rukwinden in aanloop naar kerstavond HAA

24 december 2019

06u43

Bron: Belga, KMI 0 Weernieuws We krijgen vrij onstuimig en wisselvallig weer vandaag, met regelmatig een bui en rukwinden tot plaatselijk 70 à 80 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt met We krijgen vrij onstuimig en wisselvallig weer vandaag, met regelmatig een bui en rukwinden tot plaatselijk 70 à 80 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt met code geel voor rukwinden tussen 11 uur en 19 uur.

De maxima variëren tussen 7 en 11 graden. Tussen 11 uur en 19 uur geldt in alle Belgische provincies code geel voor rukwinden. Aan de kust gaat de waarschuwing een uur eerder van kracht. Bij code geel zijn rukwinden tot 100 kilometer per uur mogelijk en wordt er opgeroepen tot waakzaamheid. Plaatselijke overlast of schade is mogelijk, en het verkeer kan enige hinder ondervinden.

Kerstavond en -nacht worden rustiger, maar nog wisselvallig met tijdelijk enkele buien.

Morgen - op kerstdag - kunnen er in de voormiddag nog enkele buitjes vallen, vooral dan in het oosten van het land. Nadien wordt het, onder invloed van een hogedrukcel boven Frankrijk, meestal droog met soms brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 2 of 4 graden in de Ardennen en 6 tot 8 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest.

Donderdag is het eerst droog en gedeeltelijk bewolkt. Daarna betrekt het vanaf het westen. In de loop van de namiddag kan er vooral in de westelijke helft van het land af en toe wat regen vallen. 's Ochtends is het vrij koud en overdag liggen de maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het westen. De wind waait zwak en aan zee soms matig, uit zuidoostelijke richtingen.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en kan er tijdelijk wat regen vallen. Het is vrij zacht met maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen tot 9 à 11 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest.