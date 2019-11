Code geel: vannacht opletten voor gladde wegen mvdb haa lh

15 november 2019

21u26

Bron: Belga 16 Weernieuws Dit weekend is het droog met opklaringen en wolkenvelden, begin volgende week wordt het wisselvalliger. Het blijft nog altijd vrij koud, met maxima rond 6 à 7 graden. Vannacht is er gevaar voor lokale rijm- of ijsplekken. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht is er eerst nog in de meeste streken veel bewolking met in het westen en in de streken nabij de Franse grens nog wat lokale lichte regen. In de loop van de nacht verschijnen er breder wordende opklaringen vanaf het oosten. Er is gevaar voor lokale rijm- of ijsplekken. In Hoog-België is er kans op aanvriezende mistbanken. De minima liggen in de Ardennen rond -1 of -2 graden en elders tussen 0 en +2 graden.

Weekend

Morgen begint de dag met zon en enkele wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het in het westen en het centrum bewolkt vanuit Frankrijk, maar blijft het op een lokaal spatje regen na droog. In het oosten van het land is het al bij al zonnig. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en 7 graden in het centrum van het land.

Zaterdagavond is er aanvankelijk nog veel bewolking in het westen en het centrum van het land. In de nacht naar zondag klaart het grotendeels uit vanaf het oosten. Hier en daar kunnen er zich aanvriezende mistbanken vormen. Het koelt daardoor sterk af naar minima van 0 tot -3 graden in het binnenland, rond +2 graden vlak aan zee.

Ook zondag blijft het wellicht droog met soms bredere opklaringen. ‘s Ochtends is het koud met kans op aanvriezende mistbanken. Op het einde van de dag neemt vooral over het oosten de bewolking toe en kan er wat winterse neerslag vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoge Venen en 7 graden in het westen.

Volgende week

Maandag wordt het vaak bewolkt met vooral over de westelijke landshelft soms wat regen. De maxima schommelen rond 7 graden in het centrum. Dinsdag wordt het overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima schommelen rond 7 graden in het centrum.

Woensdag blijft het waarschijnlijk droog met enkele opklaringen en maxima rond 7 à 8 graden. Donderdag zou een storing het weer beïnvloeden met kans op soms lichte regen. Het wordt wel zachter met maxima rond 10 graden. Vrijdag veel wolken met vooral over het westen kans op wat regen. Maxima tot 12 graden.