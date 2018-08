Code geel: vanavond en morgen kans op hevige buien en onweer lva jv

12 augustus 2018

07u05

Bron: Belga, KMI 8 Weernieuws Geniet de komende uren nog van het droge en zonnige weer, want vanavond en morgen is het opnieuw wisselvallig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Vanaf 22 uur waarschuwt het KMI voor code geel. Het kan plaatselijk onweren.

Code geel betekent dat er "kans is op onweer met intense regenval, hagelbuien en/of hevige rukwinden", aldus het KMI. Dat kan lokaal overlast of schade veroorzaken.

Zondagavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de loop van de avond en nacht trekt een storing van west naar oost door het land met regen of (onweers)buien. Plaatselijk is een donderslag niet uitgesloten. Het blijft zacht met minima tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen ruimend naar zuidzuidwest. In heel het land geldt code geel en is er dus kans op (hevige) buien en onweer.

Maandag blijft de code geel van kracht. Korte opklaringen wisselen af met zwaarbewolkte perioden. Het KMI verwacht regelmatig buien die soms hevig kunnen zijn en vergezeld van onweer en hagel. In het zuiden is het weer waarschijnlijk minder onstabiel. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest, ruimend naar westzuidwest. Rukwinden rond 65 km/h zijn mogelijk. In geval van onweer kan dit zelfs meer zijn.

Dinsdag is het nog wisselvallig met enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het droog in de westelijke landshelft met meer opklaringen, 's avonds ook in het oosten. De maxima liggen tussen 20 graden in Hoog- België en 24 in het centrum van het land.

Woensdag begint de dag mogelijk met laaghangende bewolking en nevel. Overdag vormt er zich vrij veel stapelbewolking maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Donderdag begint de dag zonnig maar daarna neemt door de nadering van een Britse storing de bewolking toe vanaf het westen en kunnen er in de namiddag en 's avonds regen- en onweersbuien vallen. De storing trekt van west naar oost door het land. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 28 graden in de Kempen.

Vrijdag blijft het droog en begint de dag met brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelt er zich in het binnenland vrij veel stapelbewolking. In de Ardennen is er meer zon. De maxima liggen tussen 19 graden in Hoog- België en 23 graden in de Kempen.

Volgend weekend zou het droog blijven met 's ochtends telkens brede opklaringen, later op de dag stapelbewolking in het binnenland met het meeste zon in het zuiden van het land. Het wordt geleidelijk warmer met tegen zondag maxima van 22 tot 27 graden.

