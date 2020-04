Code geel: rukwinden tot 75 kilometer per uur, nummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm of wateroverlast Nog tot zaterdag regelmatig buien JV ADN

30 april 2020

07u13

Bron: belga 20 Weernieuws Er zijn donderdagochtend nog enkele (onweers)buien mogelijk , in de namiddag wordt het overwegend droog en wisselend bewolkt. De maxima schommelen tussen de 10 en de 16 graden. Stapelwolken uit het zuidwesten zorgen echter in de late namiddag opnieuw voor buien en lokaal ook onweer. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest met rukwinden tot 55 kilometer per uur. Tijdens de onweersbuien zijn rukwinden mogelijk tot 75 kilometer per uur of meer. Het KMI kondigt code geel af en waarschuwt voor een risico op storm of wateroverlast. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722.



Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Door coronacrisis niet voor iedereen bereikbaar

Gelet op de crisissituatie waarin ons land zich momenteel bevindt, moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen, zoals dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp, en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een COVID-19-besmetting. Tijdens deze periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio’s daarom doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

Het nummer zal dan enkel bereikbaar zijn voor inwoners van gemeenten waarvan de brandweerzone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt. Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt, moet je dat formulier gebruiken als je niet-dringende brandweerhulp nodig hebt. Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt maar als je geen internet hebt of als het e-loket door technische redenen niet zou werken, mag je uitzonderlijk voor brandweerhulp door storm- of waterschade toch bellen naar 112 (niet rechtstreeks naar de brandweer).

(Lees verder onder de tweet)

Goeiemiddag! Momenteel kunnen we nog genieten van zonnige perioden. Op de radar zien we echter dat vanaf het ZW een buiige regenzone op de loer ligt. Daar zullen we later mee te maken krijgen. Aan de voorzijde daarvan zullen in de loop van de namiddag ook pittige buien ontstaan. pic.twitter.com/rtHXYaC8KQ NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

In de nacht krijgen we nog een portie lokale buien in Vlaanderen en meer buien in de Ardennen. Minima van 4 tot 8 graden.

Vrijdag wordt het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en geregeld buien die in de namiddag vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen gepaard gaan met een donderslag. Aan zee blijft de wind vrij krachtig. De temperaturen schommelen tussen 11 graden op de hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.



Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met buien die lokaal gepaard kunnen gaan met een donderslag. In de late namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf de kust en ‘s avonds worden opklaringen voorspeld. Temperaturen tussen 8 graden in de hoge Venen en 16 graden in de Kempen.

Zondag is het overwegend droog met zon en wolkenvelden. Een lokaal buitje is nog mogelijk. Het wordt wat zachter met maxima van 14 tot 17 graden.

Ook begin volgende week begint aanvankelijk met kans op wat regen, maar vanaf maandagnamiddag wordt het meestal droog. De maxima liggen dan rond 17 graden in het centrum van het land.