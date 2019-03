Code geel: opletten voor mist deze ochtend mvdb

22 maart 2019

06u52

Bron: Belga 21 Weernieuws Wie deze ochtend de weg opgaat moet rekening houden met mist. Het zicht kan beperkt worden tot minder dan 500 meter en lokaal tot minder dan 200 meter. In heel Vlaanderen en Brussel, in Henegouwen en Waals-Brabant geldt vanochtend code geel.

De waarnemingen van het KMI geven vandaag zeer zacht weer voor de tijd van het jaar. De maxima gaan van 14 of 15 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot lokaal 19 graden in het centrum en de Kempen. Er waait een zwakke en in de Ardennen soms een matige wind uit zuidelijke richtingen. Aan zee draait de wind later overdag naar het westen.

Deze avond blijft het helder of lichtbewolkt, maar aan zee is er al kans op lage bewolking en mist. Volgende nacht krijgen we vanaf het noordwesten lage wolken met kans op nevel of mist. Over het uiterste zuidoosten blijft het wellicht helder tot zaterdagochtend. De minima schommelen tussen 0 graden in de Ardennen en 7 of 8 graden aan de kust. De overwegend zwakke wind ruimt van zuidelijke naar westelijke richtingen.

Morgen wordt het zwaarbewolkt met eerst kans op nevel of mist. In de loop van de dag kan er over de noordwestelijke landshelft hier en daar wat lichte neerslag vallen. In het uiterste zuidoosten is er 's ochtends nog kans op zon. De maxima liggen tussen 10 graden aan zee en 14 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig en ruimt naar het noorden tot het noordoosten.

Zondag is het eerst grijs met kans op wat lokaal gedruppel. In de loop van de dag verschijnen er opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 13 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.