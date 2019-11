Code geel: KMI waarschuwt voor veel neerslag, noodnummer 1722 geactiveerd jv pvz tvc

17 november 2019

19u16

Bron: Belga 450 Weernieuws Het KMI waarschuwt met code geel voor veel neerslag, vooral in het oosten van het land. De weerdienst waarschuwt ook voor CO-intoxicatie. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende interventies geactiveerd.

Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt tot betrokken. Een neerslagzone breidt zich uit van het oosten naar het centrum van het land. Boven 500 m valt er overwegend sneeuw en kan er een accumulatie optreden van 10 cm of meer. Elders is de Ardennen is het smeltende sneeuw, in Laag- en Midden-België gewoon regen.

Code geel

Het KMI waarschuwt voor veel neerslag in het oosten van het land. Voor drie provincies geldt code geel. Tussen zondag 21 uur en maandag 21 uur kan in de provincie Limburg 25 liter regen per vierkante meter vallen en plaatselijk zelfs meer. Voor de provincie Luxemburg verwacht het KMI 20 tot plaatselijk 25 liter per vierkante meter ook in Namen geldt code geel. In Luik geldt tussen 18 uur zondagavond en 18 uur maandagavond code oranje.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende interventies geactiveerd. Op dit nummer kunnen mensen terecht voor niet-dringende brandweerinterventies. De bedoeling is om het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Morgen is het zwaarbewolkt met perioden van regen en buien, in Hoog-België valt er smeltende sneeuw of sneeuw. In de Ardennen is het uitkijken voor gladde wegen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag blijft het grotendeels zwaarbewolkt met aanvankelijk nog perioden van regen in het oosten van het land en winterse neerslag op de Ardense hoogten. Daarna wordt het geleidelijk droger vanaf het zuidwesten maar in het noorden van het land verwachten we nog enkele buien. In het zuiden van het land kan er bij opklaringen plaatselijk nevel of mist gevormd worden. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen en +6 graden aan zee.

Dinsdag is er eerst nog veel bewolking met hier en daar enkele buitjes, met een winterse karakter ten zuiden van Samber en Maas. In de loop van de dag wordt het overwegend droog met breder wordende opklaringen. Maxima van 0 tot 7 graden.

Woensdag is het droog met in de meeste streken brede opklaringen. In de loop van de namiddag bereiken lage wolken mogelijk het oosten van het land. Maxima van 1 tot 7 graden.

Donderdag nadert een storing vanuit Frankrijk. De opklaringen maken geleidelijk plaats voor veel bewolking maar overdag zou het nog droog blijven. Het wordt wel zachter met maxima van 2 tot 9 graden. In de nacht naar vrijdag volgt er regen.

Vrijdag krijgen we afwisselend opklaringen en zwaarbewolkte perioden met hier en daar een buitje. Maxima tot 10 graden.

Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie. “Er zijn ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want deze kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie”, luidt het.