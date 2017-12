Code geel: KMI waarschuwt voor rijm- en ijsplekken op de weg IVI HA

06u55

Bron: Belga 1 Thinkstock Het wordt vannacht en morgenochtend mogelijk gevaarlijk glad op de weg. Weernieuws Het KMI waarschuwt voor een code geel in ons land. Deze ochtend vallen vooral over het oosten en het noordoosten van het land buien van smeltende sneeuw of sneeuw. Vannacht en morgenochtend is er kans op vorming van rijm- en ijsplekken in het hele land.

Vandaag is het in vele streken overwegend droog met wolken en soms brede opklaringen. In de Ardennen blijft de kans op enkele sneeuwbuien wel de hele dag bestaan. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 graden aan zee, meldt het KMI, dat bovendien ook waarschuwt voor CO-vergiftiging.

Vanavond en vannacht blijft het droog met wolken en soms brede opklaringen. In het hele land is er kans op rijm- en ijsplekken. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het wordt koud, met minima van -5 graden in de Hoge Venen tot 0 graden aan de kust.

Morgen wordt het zwaarbewolkt gevolgd door regen. De eerste neerslag kan vallen onder de vorm van smeltende sneeuw, in Hoog-België valt er sneeuw. De maxima worden pas tegen morgenavond bereikt en schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 70 kilometer per uur.

Ook zaterdag en zondag regent het regelmatig en staat er een goed voelbare wind. Het blijft zwaarbewolkt, maar het wordt wel erg zacht, met maxima rond 12 of lokaal zelfs 13 graden in het centrum van het land.

Op Nieuwjaar verandert er aanvankelijk weinig, met vooral voor de middag nog regen en veel wind. De temperaturen stijgen tot 7 à 8 graden. Daarna lijkt het geleidelijk droger te zullen worden, maar wordt het ook enkele graden frisser.