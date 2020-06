Code geel. KMI waarschuwt voor onweer morgen: “Wordt mogelijk nog opgeschaald naar code oranje” Zondag neemt het kwik een duik, woensdag mogelijk opnieuw 27 graden HAA KV

25 juni 2020

17u50

Bron: Belga, NoodweerBenelux, KMI 178 Weernieuws Nog tot en met zaterdag blijft het tropisch warm, maar morgen zijn wel felle onweersbuien mogelijk. Het KMI kondigt code geel af, maar sluit niet uit dat dit wordt opgeschaald naar oranje.



Felle onweersbuien op komst

Vrijdagochtend starten we op veel plaatsen helder met een temperatuur die gemiddeld 20 graden haalt. In de voormiddag en onder leiding van een heldere hemel klimt het kwik al snel naar tropische waarden. Tegen het middaguur bereiken we op veel plaatsen 30 graden of iets meer, voorspelt NoodweerBenelux. Vrijdagnamiddag voelt het zwoel en onweerachtig aan en moeten we rekening houden met felle onweersbuien.

“Deze buien trekken opnieuw traag over België, waardoor de kans op wateroverlast stijgt. Vanwege de hoge temperatuur is ook een hoge bliksemactiviteit niet uitgesloten”, aldus de weerdienst. (U kan het onweer op de voet volgen op deze actuele onweerradar.) Momenteel hanteert het KMI code geel voor de onweerswaarschuwing, maar sluit niet uit dat dit wordt opgeschaald naar oranje.

Het onweersrisico houdt ook nog aan in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Waar zijn de onweerskansen het grootst?

Op dit moment kiest NoodweerBenelux voor een level 1-waarschuwing. De focus komt in de namiddag en avond over België en Luxemburg te liggen. Op basis van de actuele waarnemingen op vrijdag beslist de weerdienst of een upgrade nodig is. ’s Avonds en ’s nachts verplaatsen de onweersbuien zich naar Nederland. Het wordt dan op veel plaatsen opnieuw rustig met een lokale onweersbui.

Weekend

Zaterdag bevinden we ons weer in koelere lucht en halen we in de namiddag gemiddeld 25 graden. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind.

Zondag verwachten we soms nog wat regen of enkele buien. De temperatuursdaling zet zich verder door met in de meeste streken nog maxima van 19 tot 21 graden. De westen- tot zuidwestenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig.

Volgende week

Maandag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Een lokaal buitje is nog mogelijk, maar het blijft in de meeste streken wellicht droog. De maxima schommelen rond de 20 of 21 graden.

Dinsdag lijkt het droog en zonnig te worden met maxima rond de 22 graden in het centrum van het land.

Ook woensdag zou het zonnig blijven en warm worden met in het centrum maxima rond de 26 of 27 graden.

