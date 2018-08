Code geel: KMI waarschuwt voor onweer, fikse buien en hagel vandaag TTR

13 augustus 2018

06u26

Bron: Belga 2 Weernieuws Vandaag wordt een wisselvallige en vaak zwaarbewolkte dag. Er vallen regelmatig en soms fikse buien. Er is daarbij kans op onweer en eventueel ook hagel. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Het KMI waarschuwt ook voor rukwinden tot 60 km/u, tijdens de onweersbuien mogelijk meer. Tot 23 uur geldt in alle provincies code geel voor onweer.

Vanavond blijft het wisselvallig met aanhoudend kans op buien, eventueel met onweer. In de loop van de nacht wordt het droger en verdwijnt de kans op onweer. De minima liggen tussen 12 en 17 graden. De matige westzuidwestenwind wordt later zwak tot matig uit west. Aan zee ruimt hij verder naar het noordwesten.



Morgen is het eerst nog wisselvallig met enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met meer opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 20 graden in Hoog-België en 25 graden in de Kempen.

Woensdag begint de dag mogelijk met lage wolken en nevel. Overdag vormt er zich vrij veel stapelbewolking, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.



Donderdag blijft het nog lange tijd droog en vaak zonnig. Stilaan neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag of 's avonds verwacht het KMI perioden van regen of buien, mogelijk met onweer. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 29 graden in de Kempen.

Vrijdag blijft het wellicht droog met zon en wolken. Aan zee is het zonniger. De maxima liggen tussen 19 graden in Hoog-België en 23 graden in de Kempen.

Tijdens het weekend verwachten we soms opklaringen maar ook perioden met behoorlijk wat wolken. Af en toe kan er daaruit wat lichte neerslag vallen, maar meestal blijft het droog. De maxima schommelen in de meeste streken rond 25 graden.

Waarschuwingen per provincie:

Meer over Kempen

weer

België

KMI