Code geel: KMI waarschuwt voor ijsplekken, vanavond en morgen gaat het opnieuw sneeuwen

29 januari 2019

06u38

Bron: Belga, KMI 0 Weernieuws Er is vandaag en morgen opnieuw sneeuw op komst in ons land. Vanavond trekt een actieve sneeuwzone binnen vanaf de kust. Ook woensdag zijn er perioden van sneeuw in het hele land. Vanmorgen kan het plaatselijk glad zijn door aanvriezende mist en ijsplekken. Het KMI waarschuwt met code geel.

“Wees waakzaam. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden”, waarschuwt het KMI voor de ochtendspits. Ook fietsers en voetgangers kijken maar beter uit vanmorgen.

In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en op het einde van de namiddag kan er hier en daar smeltende sneeuw vallen nabij de Franse grens. Maxima van -1 of -2 graden op de Ardense hoogten en van 2 tot 4 graden in de andere streken. De wind wordt overdag matig en krimpt van zuid tot zuidwest naar zuid tot zuidoost.

Vanavond kan er al hier en daar wat smeltende sneeuw vallen in het zuidwesten van het land. Het wordt overal zwaarbewolkt tot betrokken en vanaf de late avond trekt een actieve sneeuwzone binnen vanaf de kust.

Naar de ochtend bereikt de eerste sneeuw het oosten van het land en krijgt de neerslag een buiig karakter in de kuststreek. Minima van -4 tot -6 graden op de Ardense hoogten en van 1 of -2 graden in de andere streken. De zuiden- tot zuidoostenwind zwakt geleidelijk af. Aan zee draait de wind op het einde van de nacht naar noordwest en wordt dan matig tot vrij krachtig.

Woensdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van sneeuw in het hele land. Die sneeuwzone trekt in de loop van de voormiddag naar het noordoosten en wordt gevolgd door opklaringen vanaf het westen. Vooral in de zuidelijke landshelft blijven er echter ook na de middag nog sneeuwbuien mogelijk. Maxima tussen -2 en 0 graden in het zuidoosten van het land en tussen 2 en 4 graden in de andere streken.

