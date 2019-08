Code geel: KMI waarschuwt voor hevige regen ttr FVI

17 augustus 2019

06u26

Bron: belga 0 weernieuws Behalve aan de kust en in de provincie West-Vlaanderen waarschuwt het KMI voor veel neerslag vannacht en morgenochtend. Morgen tussen 02.00 tot 18 uur geldt code geel voor het centrum van het land en de oostelijke provincies.

In de loop van vannacht en morgenochtend trekt een zeer actief golvend front over ons land. In meerdere streken kan er daardoor veel neerslag vallen, meldt het KMI. Dit golvend systeem kan morgen in de namiddag nog over het zuidoosten van het land slepen. Gedurende deze periode is er kans op neerslaghoeveelheden van meer dan 25 mm op 24 uur, luidt het. In West-Vlaanderen geldt code groen, en worden geen significante problemen verwacht.

In de loop van de dag wordt het morgen wel droger vanaf het westen met later bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden.

Maandag worden eerst brede opklaringen verwacht met droog weer. Nadien wordt het wisselvalliger met mogelijk een lokaal buitje.

Ook dinsdag en woensdag zouden zon en wolken elkaar afwisselen, met eventueel een lokale regenbui. De maxima gaan van 18 tot 22 graden.

