Code geel: KMI waarschuwt voor hevige buien en onweer, noodnummer 1722 wordt geactiveerd avh

02 december 2018

14u35

Bron: KMI 0 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor hevige buien en onweer, die vanaf deze namiddag vooral over het zuiden van het land zullen trekken. Ook vannacht en maandag is er kans op onweer. Binnenlandse Zaken zal weer het noodnummer 1722 activeren voor niet-dringende oproepen.

Plaatselijk kan later deze namiddag tot meer dan 25 liter per vierkante meter vallen. Ook onweer met rukwinden tot 70 kilometer per uur behoren tot de mogelijkheden.