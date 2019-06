Code geel. KMI waarschuwt voor hevig onweer avh

03 juni 2019

21u57

Bron: KMI 0 Weernieuws Net als vorige nacht waarschuwt het KMI ook morgen voor hevig onweer. Vanaf morgennamiddag trekken onweerswolken over ons land. Code geel is van kracht en de kans is groot dat de waarschuwing voor bepaalde regio’s nog wordt opgeschaald naar oranje.

Overvloedige neerslag, zware windstoten en hagel kunnen op sommige plaatsen schade veroorzaken. Weerdienst NoodweerBenelux verwacht de eerste buien in de namiddag. “Die zullen eerst ontstaan boven Frankrijk en zich vervolgens uitbreiden richting België. Bij de eerste buien kan ook hagel vallen. Weermodellen berekenen waardes tussen 1 en 3 cm. Later in de namiddag en avond stijgt de kans ook op hevige windstoten”, aldus Nicolas Roose

Bij NoodweerBenelux is een level 1 waarschuwing actief voor het westen terwijl het centrum en oosten onder een level 2 zone komen te liggen. “Deze zones markeren de kans op hevige randverschijnselen zoals windstoten, hagel, overvloedige neerslag. Over het oosten zijn deze kansen groter omdat de opklaringen langer kunnen standhouden”, aldus Roose

Wie het onweer live wil volgen, kan terecht op deze bliksemradar.