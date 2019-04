Code geel: KMI waarschuwt voor hevig onweer met plaatselijk zeer veel neerslag kv

07 april 2019

06u26

Bron: Belga 295 Weernieuws De laatste dag van de week begint nog met opklaringen, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. Lokaal ontstaan er buien die kunnen uitgroeien tot onweer, vooral in het zuidwestelijke landsgedeelte. Het KMI kondigt deze namiddag en -avond "code geel" af voor "onweersbuien die plaatselijk voor zeer veel neerslag op korte tijd kunnen zorgen".

De maxima variëren vandaag tussen 13 en 20 graden. Een zwakke tot soms matige wind waait meestal uit het noordoosten tot het oosten, of uit veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind matig uit noordelijke richtingen.

Vannacht vallen er in meerdere streken buien, plaatselijk met onweer en kans op flink wat neerslag in korte tijd. Nadien wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog kans op enkele buien. Het wordt ook mistig bij minima van 5 tot 9 graden.

Maandag en dinsdag wordt het na het ochtendgrijs telkens wisselend bewolkt met in de loop van de dag lokale regen- en onweersbuien. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. Later in de week wordt droger en koeler weer verwacht.

