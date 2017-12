Code geel: KMI waarschuwt ook morgenochtend voor gladheid en sneeuw LB kv

20u00 664 Benny Proot Een boom bezwijkt onder de sneeuw aan het AZ Sint-Jan in Brugge en belandt op een wagen. Weernieuws Het KMI waarschuwt voor gladde wegen in de loop van vannacht. De sneeuwzone schuift in de loop van de avond en nacht geleidelijk van het westen naar het centrum en daarna naar het oosten van het land, aldus de weersvoorspelling voor de komende uren. Daarbij kan een drietal centimeter sneeuw vallen.

Vanaf de Noordzee drijven buien over het land. Dit zullen eerst buien zijn van smeltende sneeuw, maar in de loop van de nacht en ook morgen nog zijn ook sneeuwbuien mogelijk. Tegelijk kunnen er ook gladde plekken ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten.

KMI hanteert de code geel om te waarschuwen voor rijm- en ijsplekken.

Geert De Rycke Dendermonde deze voormiddag.

Ook volgens Frank Deboosere zijn de meest intense sneeuwbuien ondertussen gepasseerd. "Met nachtelijke minima rond het vriespunt en nog buien, ook in de Ardennen, valt morgenochtend nog wel wat ellende op de weg te verwachten, maar zo erg als de chaos van vanochtend wordt het wellicht niet," zegt hij.

De landschappen blijven de komende nacht wit, morgenochtend krijgen zowel het Westen van het land als de Ardennen regen en smeltende sneeuw. "De temperatuur gaat morgen richting drie graden, waardoor de sneeuw zal smelten. Morgenochtend vallen nog wel wat problemen op de weg te verwachten, maar tijdens de avondspits verwacht ik geen verkeersinfarct," aldus de weerman.

Ook VTM-weerman David Dehenauw ziet vandaag nog sneeuw uit de lucht vallen, vooral in Oost- en West-Vlaanderen: "Ook vanavond en vannacht valt er nog sneeuw, maar het zal dan voornamelijk smeltende sneeuw of korrelhagel zijn. Vanavond en vannacht krijgen we positieve temperaturen, zodat het sneeuwdek zal zakken."