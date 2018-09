Code geel in Limburg: KMI waarschuwt voor hevige regen en onweer in oosten van het land IB

05 september 2018

06u24

Bron: Belga 8 Weernieuws Vanaf vanmiddag tot en met morgennamiddag kunnen er buien en onweders tot ontwikkeling komen. Die zijn soms stevig en bewegen maar langzaam, zo waarschuwt het KMI.

Op sommige plaatsen, vooral in het oosten van het land, zijn neerslaghoeveelheden mogelijk rond of net boven 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd.

Van vandaag 14 uur tot morgen 18 uur geldt code geel voor de provincies Limburg, Luik, Henegouwen, Namen en Luxemburg. Elders worden geen significante problemen verwacht als gevolg van onweer.

Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met nog buien en kans op onweer. Op veel plaatsen worden nevel en mist gevormd. Op het einde van de nacht bereikt een regenzone het uiterste westen van het land. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 17 graden aan de kust.

Morgen trekt een storing langzaam vanaf het westen over ons land. Voor deze regenzone kunnen er nog fikse buien met onweer tot ontwikkeling komen. Op het einde van de dag wordt het aan zee droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog-België en lokaal 20 graden elders.

Morgenavond doven de buien uit en trekt de regenzone van het centrum naar het oosten van het land. 's Nachts verschijnen er overal opklaringen. Op de Ardense hoogten kan het zicht beperkt worden door lage bewolking. Op het einde van de nacht bereikt een nieuwe storing de kuststreek. De minima liggen tussen 9 en 13 graden.

Vrijdag trekt een regenzone van de kust naar de Ardennen. Na de doortocht ervan wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

Zaterdag steekt een regenzone de Noordzee over en doet daarbij soms ook het noordwesten van België aan. In de Ardennen zijn wat streepjes zon mogelijk. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden.

Zondag trekt een verzwakte storing zuidoostwaarts over ons land. Het wordt gedeeltelijk tot tijdelijk zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. Het wordt vrij zacht met een geleidelijk afnemende westenwind.

Tijdens de eerste helft van volgende week zendt een strakke zuidwestenwind zachte oceaanwind in onze richting. In veel streken stijgt het kwik tot boven 20 graden. Regenzones trekken over de Britse Eilanden en de Noordzee en dringen soms ook ons land binnen. Het centrum en het zuidoosten blijven daarvan grotendeels gespaard en krijgen meer zon.