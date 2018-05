Code geel houdt aan: tot vrijdag kans op lokale onweersbuien TK

30 mei 2018

07u15

Bron: Belga 2 Weernieuws In vele streken van het land zijn er vanochtend brede opklaringen, maar lokaal en vooral dan in het westen is het nevelig of mistig. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken met in de namiddag plaatselijke buien met onweer. Het KMI waarschuwt daarom in de namiddag met code geel voor de lokale onweersbuien.

De kans op onweer is het grootst over het westen en het noordwesten. Hier en daar kan er nog vrij veel neerslag vallen in korte tijd, aldus het KMI. De maxima liggen woensdag tussen 22 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen, 26 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen.

Vanavond is er hier en daar nog kans op een onweersbui. 's Nachts blijft het eerst droog en wisselend bewolkt met stilaan kans op mist in het westen. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuiden en vallen er plaatselijke buien met onweer. Over het noorden blijft het droog tot het einde van de nacht. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en lokaal 17 graden in Vlaanderen.

Morgen en overmorgen zijn er nog (stevige) onweersbuien en blijft het aanhoudend warm. Donderdag stijgt het kwik nog tot maximaal 26 graden, de dagen nadien is dat 23 graden. Tijdens het weekend wordt het droger, vooral dan zondag. Van zondag tot dinsdag verwacht het KMI licht wisselvallig weer. Lange droge perioden wisselen af met plaatselijke buien, mogelijk nog met een donderslag.

