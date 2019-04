Code geel: hier en daar al hevig onweer, stevige hagel in De Pinte kv jv lh kve

07 april 2019

17u36

Bron: Belga, NoodweerBenelux 602 Weernieuws Lokaal kunnen er vanavond nog buien ontstaan die kunnen uitgroeien tot onweer, vooral in het zuidwestelijke landsgedeelte. Het KMI kondigde "code geel" af voor "onweersbuien die plaatselijk voor zeer veel neerslag op korte tijd kunnen zorgen". Rond 16.30 uur ontwikkelde een onweerszone zich al ten westen van Brussel. Ook ten zuidoosten van Brugge kwamen enkele buien met onweer tot stand. In De Pinte kreeg men af te rekenen met hevige hagel.

De opklaringen maakten in de loop van de namiddag plaats voor lokale buien met ook kans op onweer. Deze namiddag was het eerst nog overal overwegend droog en wisselend bewolkt, met vooral over het noorden en het noordoosten nog brede opklaringen. In de loop van de namiddag kunnen er lokale buien ontstaan die in sommige streken kunnen uitgroeien tot onweer. De kans op intensere buien en onweer, waarbij er veel neerslag in korte tijd kan vallen, is groter over de zuidwestelijke landshelft. De maxima liggen tussen 13 graden aan de kust en 19 of 20 graden in de Kempen.

“Er ontwikkelen zich ook buien die richting het centrum en westen van België opschuiven. Deze exemplaren kunnen lokaal fel zijn en veel neerslag op korte tijd veroorzaken”, aldus NoodweerBenelux. Rond 16.30 uur heeft zich al een intens onweer gevormd ten westen van Brussel. Ook ten zuidoosten van Brugge kwamen enkele buien met onweer tot stand. “Ook in de regio Antwerpen zijn er buien gevormd maar voorlopig nog zonder onweer”, meldt NoodweerBenelux nog. In de regio van Oudenaarde, waar de Ronde van Vlaanderen aankwam, is er komend uur vooral kans op regen. Fors onweer ging in De Pinte gepaard met stevige hagel van 1 tot 3 cm. Op de E17 was enkel nog stapvoets verkeer mogelijk.

Vanavond blijft het onstabiel met plaatselijke regen- of onweersbuien. In korte tijd kan er flink wat neerslag vallen. De kans op buien is kleiner over het noorden en het noordoosten. ‘s Nachts wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met nog kans op een bui. Het wordt nevelig met kans op mistbanken. De minima schommelen van 5 tot 9 graden.

Enkele graden te fris

Maandagochtend is overwegend droog, maar wel grijs met lage wolken en kans op lokale mistbanken. Overdag wordt het eerder wisselend tot soms zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag ontstaan er opnieuw plaatselijke buien, soms met onweer. We krijgen maxima van 12 graden aan de kust tot 18 graden in de Kempen. Ook dinsdag neemt in de loop van de dag de kans op regen- of onweersbuien toe, bij maxima tot 16 graden.

Woensdag wordt het naar verwachting al snel droog met meer opklaringen. Donderdag zou het dan vaak zonnig moeten zijn, maar met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in Vlaanderen zou het wel enkele graden te fris zijn voor de tijd van het jaar. Er zou ook een wat schrale noordoostenwind staan.