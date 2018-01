Code geel: hevige rukwinden en buien op komst, donderdag "bomcycloon" voorspeld IVI

17u52

Bron: Belga, KMI, VRT 726 Thinkstock Weernieuws Het KMI waarschuwt voor hevige rukwinden en regenbuien. Tot deze avond 23 uur geldt code geel. Ook de rest van de week zal het slechte weer aanhouden. Weerman David Dehenauw spreekt over een "bomcycloon" die donderdag over de Noordzee trekt. Er worden die dag voor ons land rukwinden van 90 tot 115 km/u voorspeld.

In Brussel zijn de Georges-Henritunnel en Montgomerytunnel even afgesloten geweest vanwege wateroverlast door de hevige buien. Er worden vanavond rukwinden verwacht tussen de 80 en 100 km/u. Tot 8 uur morgenvroeg is blijft de kans op hevige regenbuien groot. Die neerslag zal vooral vallen in het zuiden van het land. Op een aantal plaatsen worden er maatregelen genomen: alle Brusselse parken blijven voorlopig dicht. Volgens het KMI gaat het wel over "beheersbare waarden" en zullen er waarschijnlijk geen overstromingen zijn.

Ook morgen zal het nog hard waaien, met rukwinden tot 70 km/u. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met regenbuien in Vlaanderen en in de Ardennen buien van smeltende sneeuw of soms sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen.

Woensdag blijven we in onstabiele maritiem polaire lucht. Het wordt wisselend bewolkt met in de eerste helft van de dag soms intense buien. De maxima liggen tussen 0 en 7 graden.

"Bomcycloon"

Donderdag trekt een stormdepressie over de Noordzee en krijgen we onstuimig weer. In de ochtend trekt de regenzone verbonden aan deze depressie snel van west naar oost over het land. De eerste neerslag kan nog een winters karakter hebben in de Ardennen, elders regent het.

Weerman David Dehenauw waarschuwt voor een "bomcycloon". "De 130-150 km/u rukwinden worden verwacht voor het noorden van Nederland en Noord-Duitsland, bij ons tussen 90 en 115 km/u met tijdelijk storm (9 Bft) op zee, volgens quasi alle weercomputers", tweet Dehenauw.

In de namiddag wordt het geleidelijk aan droog en verschijnen er vanuit het westen soms brede opklaringen. Er wordt tijdelijk zachtere lucht aangevoerd waardoor we maxima halen tussen 6 en 10 graden. De wind is eerst zeer krachtig tot mogelijk stormachtig aan de kust en krachtig elders. In de avond neemt de wind wat af tot matig tot vrij krachtig.

Volgens meerdere weercomputers : donderdag een “bomcycloon” (rapid cyclogenesis) over de Noordzee (=drukdaling van minstens 24 hPa over 24u (woensdag 12u 990 hPa->donderdag 12 utc 965). 11-12 Bft in het zeegebied ten N van de Wadden en de Duitse Bocht, rukw tot 160 km/u daar David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Ik krijg vragen over de storm voor donderdag : de 130-150 km/u rukwinden worden verwacht voor het noorden van Nederland en N-Duitsland, bij ons tussen 90 en 115 km/u met tijdelijk storm (9 Bft) op zee, volgens quasi alle weercomputers. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Vrijdag blijft het vrij winderig en licht onstabiel. Het is meestal wisselend bewolkt en soms vallen er sneeuwbuien in de Ardennen en winterse buien elders. Het wordt opnieuw iets minder zacht met maxima tussen 1 en 5 graden.