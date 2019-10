Code geel: hevige regenbuien veroorzaken ellende op de weg, blikseminslag in Gent Sint-Pieters Weerman Frank: “Morgen droog, maar pak kouder” HAA DVDE TTR

01 oktober 2019

06u00

Bron: NoodweerBenelux, KMI, VTM NIEUWS 400 Weernieuws Het KMI kondigt voor vandaag code geel af. Er trekt een actieve storing van west naar oost, die voor aanzienlijke neerslaghoeveelheden zorgt. Op sommige plaatsen kan er 20 tot 30 liter neerslag per vierkante meter vallen. Het regenweer zorgde vanmorgen alvast voor een uitzonderlijk zware ochtendspits. Ook het treinverkeer in de omgeving van Gent raakte verstoord door een blikseminslag op de bovenleiding. Intussen is het noodnummer 1722 voor niet-levensbedreigende storm- of waterschade geactiveerd.

We zijn nog maar net bekomen van het onstuimige weer afgelopen weekend of er dient zich alweer een nieuwe (zeer) natte dag aan met een actief koudefront. “Achter het koufront volgen ook nog een aantal buien die stevig kunnen uitpakken met eventueel onweer”, waarschuwt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

In de loop van de voormiddag trekt een actief koudefront over het land, verbonden aan een depressie die zich voortbeweegt richting de Noordzee. Dat front zorgt voor aanzienlijke neerslaghoeveelheden. Op 24 uur tijd kan er op meerdere plaatsen 25 l/m² regen of meer vallen, waarschuwt ook het KMI. Voor heel het land geldt code geel: er kan in één uur tijd 10 tot 30 l/m² of in zes uur tijd 20 tot 40 l/m² of in 24 uur 25 tem 50 l/m² regen vallen, of lokaal zware rukwinden of hagelstenen van 1 tot en met 2 cm.

Binnenlandse Zaken activeert vandaag het nummer 1722. Het nummer is bedoeld voor niet-dringende brandweerinterventies, zodat het noodnummer 112 bij noodweer niet overbelast raakt. Op verschillede plaatsen in Vlaanderen is er melding gemaakt van wateroverlast, zoals op de A12 in Aartselaar.

Ellenlange file

Met de herfst en het bijhorende regenweer zijn ook de grote files weer terug in het land. Iets voor 8 uur vanmorgen stond er bijna 250 km file op de Vlaamse wegen. “Dat is uitzonderlijk”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Op de E313 duurde het een uur om van Herentals-Oost in Antwerpen te geraken.

Op de E40 in Bertem is de weg weer vrij na een ongeval met verschillende wagens, maar zowel op de E40 vanuit Luik als de E314 vanuit Lummen is het lang aanschuiven. Het Verkeerscentrum vraagt iedereen die op de weg is ook op te letten voor watergladheid. “Rond Brugge, bijvoorbeeld, staat er op sommige plaatsen 15 cm water op het wegdek”, zegt Bruyninckx.

Oorzaak van de files waren verschillende lichte aanrijdingen, die wel een grote impact hebben op het verkeer. Bruyninckx noemt verder ook een intussen afgehandeld ongeval op de Antwerpse ring richting Gent in Antwerpen-Zuid. “We stellen elk jaar weer vast dat eind september, begin oktober de zware files terug zijn”, zegt Bruyninckx. “Dat is dit jaar niet anders.”

Goedemorgen #Twitter! Op dit moment trekt het #koudefront binnen over het westen van #België en het ZW van #Nederland. Wij ontvangen dan ook talrijke meldingen van hevige #neerslag en lokaal #onweer. De buienlijn schuift op naar het oosten. Matig uw snelheid in het verkeer. pic.twitter.com/Or1iq4oaxx NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Blikseminslag Gent-Sint-Pieters

Kort voor 8 uur is de bliksem ingeslagen op het station Gent-Sint-Pieters. Dat heeft geleid tot een stroompanne van een vijftal minuten, waardoor twee treinen zijn afgeschaft. Ook in het station zelf viel de elektriciteit uit, maar de installaties worden ook daar geleidelijk weer opgestart. “De elektriciteit zal vrij snel weer hersteld zijn in het station”, verwacht NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Vijf minuten na de inslag kon het treinverkeer weer opgestart worden, aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Door die panne zijn wel twee treinen afgeschaft. Treinen richting Antwerpen en Deinze en Kortrijk rijden mogelijk met wat vertraging, omdat de seinen op die lijnen gestoord zijn. “De treinbestuurder moet dan enkele formaliteiten afwerken om dat sein te kunnen passeren, maar ook dat zal niet lang meer duren”, zegt Baeken.

“Er zijn belangrijke en geschrapte treinen te verwachten”, meldde NMBS rond acht uur deze ochtend.

🚆 Door slechte weersomstandigheden is het treinverkeer zwaar verstoord in de omgeving van Gent.



⚠️ Er zijn belangrijke vertragingen en afschaffingen te verwachten. #NMBS NMBS(@ NMBS) link

Op sociale media doken beelden op van de situatie in het station Gent-Sint-Pieters. “Blikseminslag station Gent-Sint-Pieters leidt tot chaos in station. Geen aankondigingen, geen verlichting en wateroverlast”, zo schrijft een reiziger op Twitter.

@hln Blikseminslag station Gent-Sint-Pieters leidt tot chaos in Station. Geen aankondigingen, geen verlichting en wateroverlast. pic.twitter.com/cs8qbUwbl3 Jonathan Dalle(@ J_A_D_D) link

Pittige buien in de namiddag

Na de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk iets droger met enkele opklaringen. Maar dat is slechts tijdelijk, want later nadert een nieuwe buienlijn het westen van België, met verspreid in het land enkele (onweerachtige) buien. De kans op hagel en windstoten is eveneens aanwezig. “Op dit moment geven de weermodellen de voorkeur voor hevige buien voor het centrum en het oosten van ons land”, aldus NoodweerBenelux.

Rustiger vanaf morgen

Vanaf morgen wordt het rustiger. De wind neemt geleidelijk af in kracht en de zon laat zich meer zien. We vertoeven in koele lucht waardoor we overdag tevreden moeten zijn met 14 graden. Donderdag blijft het fris met maxima tussen 9 en 14 graden. Het wordt wisselend bewolkt en het blijft droog op een lokaal buitje in het noordoosten na. Donderdagnacht trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. Vrijdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien en maxima rond 15 graden.

Richting het weekend wordt het opnieuw een fractie zachter en kunnen we opnieuw 18 graden aantikken. “Volgens de meest recente weermodellen wordt zaterdag de beste dag van de week. Profiteren, dus”, besluit Roose.