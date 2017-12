Code geel: het sneeuwt volop in regio Gent, ochtendspits valt voorlopig mee LB kv ib TK

06u14 702 ANP Weernieuws Het KMI waarschuwt voor gladde wegen tijdens de ochtendspits door smeltwater en lage temperaturen. In de regio rond Gent is het intussen alweer volop aan het sneeuwen. Het Verkeerscentrum meldt dat er in de ochtendspits al enkele incidenten gebeurd zijn, vooral in Oost-Vlaanderen. Ook op de ring rond Brussel staan er veel files.

Het sneeuwt nu volop in de regio #Gent. Maar ook elders is winterse neerslag mogelijk en kan het glad zijn. Rij voorzichtig als je de weg op moet. pic.twitter.com/WsKHSvJCTs Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Omdat de temperaturen van het wegdek rond het vriespunt blijven schommelen en de kans op neerslag blijf bestaan, blijft er dus een reële kans op gladde wegen. Vanaf de Noordzee dreven afgelopen nacht nieuwe buien over het land. Ook deze ochtend zijn sneeuwbuien nog mogelijk: in de regio rond Gent was het rond half acht alweer volop aan het sneeuwen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de hele nacht doorgewerkt om de wegen sneeuwvrij en berijdbaar te krijgen. Op de meeste plaatsen lagen de snelwegen er rond half zes deze morgen dan ook vrij bij. Ook de gewestwegen zijn zo goed als overal berijdbaar en ook de fietspaden zijn op de meeste plaatsen gestrooid. In totaal is er deze winter al 9.500 ton aan smeltmiddelen gestrooid.

Na een rustige nacht zien wij bij de start van deze ochtendspits al enkele incidenten, vooral in Oost-Vlaanderen. Moet je de weg op? Hou rekening met winterse neerslag en temperaturen rond het vriespunt... dus met kans op gladheid. pic.twitter.com/qtj896rT2y Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Ongevallen

Er vonden vanochtend wel al enkele incidenten gebeurd, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Momenteel verspert een ongeval in Groot-Bijgaarden de rechterrijstrook van de binnenring. Op die binnenring is het zo goed als overal aanschuiven, en hetzelfde geldt voor de aansluiting van de E40 vanuit Leuven met de R0. Daar staat een lange file.

Op de E40 richting Brussel is het aanschuiven van Drongen tot Zwijnaarde door het gladde wegdek. In die regio is het intussen ook volop aan het sneeuwen.

Een ongeval in Kraainem heeft dan weer even een rijstrook op de E40 van Leuven naar Brussel versperd. Daar is het nog aanschuiven. Ook was er even oponthoud aan de Liefkenshoektunnel richting Nederland door een defecte vrachtwagen.

Ook waren de linker- en middenrijstrook van de E17 in Waasmunster (richting Antwerpen) een tijdlang versperd. De weg is er intussen vrijgemaakt, maar het blijft nog even aanschuiven. Ook op de R4 in Gent-Zeehaven richting Zelzate zorgde een ongeval voor problemen.

BELGA

Waakzaamheid geboden

De wegdektemperatuur blijft rond het vriespunt schommelen en de kans op winterse neerslag is hoog, waardoor de kans op gladde wegen reëel is, waarschuwt het AWV, dat automobilisten aanraadt waakzaam te blijven, zeker op op- en afritten. Wie de baan op moet, past best zijn rijstijl aan aan de toestand van de weg en houdt best voldoende afstand. "Wegen en Verkeer blijft de toestand opvolgen en rijdt uit om te strooien waar en wanneer het nodig is", klinkt het.

Op enkele schuivers na waren er afgelopen nacht geen noemenswaardige incidenten. Het Vlaams Verkeerscentrum spreekt dan ook van een rustige nacht.

Wij raden bestuurders aan om waakzaam te zijn deze ochtend, zeker op op- en afritten. pic.twitter.com/chc77dJpzx AWV(@ wegenenverkeer) link

Code geel

Het KMI hanteert nog steeds de code geel om te waarschuwen voor rijm- en ijsplekken. Volgens Frank Deboosere zijn de meest intense sneeuwbuien ondertussen wel gepasseerd. "Met nachtelijke minima rond het vriespunt en nog buien, ook in de Ardennen, valt vandaag nog wel wat ellende op de weg te verwachten, maar zo erg als de chaos van gisterenmorgen wordt het wellicht niet," zegt hij.

De landschappen bleven deze nacht wit, vandaag krijgen zowel het westen van het land als de Ardennen regen en smeltende sneeuw. "De temperatuur gaat richting drie graden, waardoor de sneeuw zal smelten. Deze ochtend vallen nog wel wat problemen op de weg te verwachten, maar tijdens de avondspits verwacht ik geen verkeersinfarct," aldus de weerman.

Naar de avond toe wordt het immers droog met brede opklaringen. In het begin van de nacht is er wel opnieuw kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten, dus het blijft opletten. Morgen is er eerst nog kans op smeltende sneeuw, maar die gaat dan al snel over in regen.

Lees hier het volledige weerbericht.



Ook vanavond blijft het advies: vermijd verplaatsingen, indien mogelijk en wees voorzichtig. pic.twitter.com/t2MJby1MAQ AWV(@ wegenenverkeer) link

Geert De Rycke Ook strooiwagens stonden gisteren vast in de file.

Tom Christiaans De sneeuw zorgt voor lange files.

Geert De Rycke Dendermonde gisteren in de voormiddag.

Benny Proot Een boom bezwijkt onder de sneeuw aan het AZ Sint-Jan in Brugge en belandt op een wagen.