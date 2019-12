Code geel en noodnummer 1722 geactiveerd voor storm en wateroverlast AW

08 december 2019

16u33

Bron: Belga 204 Weernieuws De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 voor schade door storm en wateroverlast. Eerder had het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) code geel aangekondigd voor fors toenemende wind.

Vanavond en vannacht kunnen er rukwinden voordoen tot 80 kilometer per uur. Ook morgen zijn dergelijke rukwinden mogelijk, aan de zee kunnen die zelfs oplopen tot 85 à 90 kilometer per uur. Plaatselijk is er daardoor overlast of schade mogelijk.

Om die reden werd het nummer 1722 geactiveerd. Dat kan opgebeld worden voor niet-dringende hulp van de brandweer wanneer er geen risico is op levensgevaar. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.