Circa 1.000 ton zout gestrooid op Vlaamse wegen, volgende week sneeuw op komst? HA

18 januari 2019

12u50

Bron: Joe FM, KMI, Belga 0 Weernieuws Verschillende wegen lagen er vanochtend gevaarlijk glad bij. In alle Belgische provincies (behalve West-Vlaanderen) was code geel van kracht, maar die is inmiddels weer opgeheven. Hier en daar is het wel nog uitkijken voor bijvoorbeeld gladde voetpaden. Het weekend wordt droog en koud, met af en toe opklaringen. Dinsdag zou een storing ons land kunnen bereiken, met mogelijk sneeuw, meldt het KMI.

Het kwik zakte afgelopen nacht tot onder het vriespunt, met minima tot -5 graden. In combinatie met winterse buien leverde dat vanmorgen gladde wegen op. In het oosten van het land werd gewaarschuwd voor aanvriezende mist. Vooral op bruggen en op- en afritten kan het bij deze weersomstandigheden gevaarlijk glad zijn, “omdat het op die plaatsen net iets kouder is dan op normale wegen”, waarschuwde Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer vanochtend.

Strooidiensten

De strooidiensten hebben vorige nacht ongeveer 1.000 ton zout gestrooid. Ze blijven de toestand op de weg opvolgen en er wordt indien nodig opnieuw uitgereden om lokale gladheid te bestrijden.



Het goede nieuws: het blijft vandaag droog (maar wel koud) en we krijgen soms de zon te zien. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +5 graden aan de kust. Ook komende nacht blijft het droog en fris, met minima tussen -1 graad aan de kust en -6 graden op de Hoge Venen.



De nachten daarna gaat het alweer vriezen, maar dat zal niet meteen tot gladde wegen leiden omdat winterse buien voorlopig uitblijven, meldt VTM-weervrouw Jill Peeters.

Zonnig, maar koud weekend

Morgenochtend zijn er enkele hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de hoge bewolking langs de Franse grens toe. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 0 en 2 graden op de Ardense hoogten en tussen 1 en 4 graden elders. Morgenavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met kans op wat (smeltende) sneeuw langs de Franse grens. Elders blijft het droog met eerst veel hoge wolkenvelden en later bredere opklaringen. De minima schommelen tussen ­-1 en ­-7 graden.

Zondag zou een zwakke storing kunnen blijven slepen over het zuiden van het land, vooral langs de Franse grens, met daar wat lichte sneeuwval. Elders begint de dag vrij zonnig. In de loop van de dag wordt het overal zonniger, behalve in het uiterste zuiden. De temperaturen schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en +2 à +3 graden in het centrum.

Maandag is het rustig, vaak zonnig en blijft het droog, bij maxima tussen -­1 en +4 graden.

Sneeuw op komst?

Dinsdag zou een storing ons land kunnen bereiken vanuit het westen. Deze zou sneeuw kunnen geven. De maxima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +3 of +4 graden in het westen. Woensdag kan het bewolkt blijven met wat lichte winterse neerslag. De maxima gaan van -2 of ­-3 graden op de Ardense hoogten tot +3 graden in het westen.

