Ciara blijft hard toeslaan in Europa: Britse wandelaar komt om, bejaarde vrouw (77) sterft in Italië

11 februari 2020

19u25

Bron: DPA 2 Weernieuws Een dode in Italië, een tweede dode in Groot-Brittannië en verkeersproblemen op Corsica: ook vandaag heeft de storm Ciara in delen van Europa lelijk huisgehouden.

In Groot-Brittannië kwam in Liverpool een man om het leven toen hij tijdens een wandeling met zijn hond verpletterd werd door een boom, meldt de politie. Zondag kwam ook al een autobestuurder in Südengland om door een omgevallen boom.

De zware winterstorm kostte in Italië ook een 77-jarige vrouw het leven. Volgens persbureau Ansa werd de bejaarde vrouw in Traona, nabij de grens met Zwitserland, getroffen door rondvliegende delen van een weggewaaid dak.



In het noorden van Italië ging de orkaan gepaard met windsnelheden tot 200 kilometer per uur, onder meer in Piëmont. In grote delen van de Italiaanse provincie Zuid-Tirol viel deze ochtend de stroom uit, nadat bomen een hoofdleiding hadden beschadigd. De elektriciteitsvoorziening werd in de namiddag hersteld.

In het noorden van Corsica haalden de rukwinden snelheden tot 219 kilometer per uur, aldus Météo France. De storm verstoorde de scheep- en luchtvaart op het vakantie-eiland, meldt radio Franceinfo. Door de sterke wind flakkerden op verscheidene plaatsen natuurbranden op. Ten zuiden van de havenstad Bastia brandde het over een oppervlakte van meer dan 2 vierkante kilometer.

