Ciara blies het hardst in Sainte-Ode: 127 kilometer per uur LH

10 februari 2020

13u27 0 Weernieuws De zwaarst gemeten windstoot van storm Ciara was niet de rukwind van 120 kilometer per uur die zondagavond in Blankenberge werd gemeten, maar wel een die werd waargenomen in Sainte-Ode, een dunbevolkte gemeente in de provincie Luxemburg.

De meting komt niet van het KMI, maar van het regionale meetnet van Wallonië. Het was de Franstalige krant Sudpress die erover berichtte nadat de Luxemburgse gouverneur Olivier Schmitz deze ochtend om 1 uur de balans van Ciara had opgemaakt.

KMI-weerman David Dehenauw hecht geloof aan de meting, zo meldt hij op Twitter. “Ik acht dat geloofwaardig omdat de snelheid overeenkomt met wat ik op de radar en weerkaarten gezien heb”, klinkt het.

De windstoot in Blankenberge is wel nog altijd de zwaarste op basis van de meetgegevens waarover het KMI momenteel beschikt.

De gemeten windstoot in Sainte-Ode is nog altijd geen Belgisch record. Dat dateert van 25 januari 1990, toen een windstoot van liefst 168 kilometer per uur geregistreerd werd in het Waals-Brabantse Bevekom.

De windstoot opgemeten in Blankenberge staat nu op de tweede plaats in de top 5, nadien volgen Middelkerke (115 kilometer per uur), Beitem (112 kilometer per uur) en 108 kilometer per uur in een hele reeks gemeenten waaronder Ukkel.

